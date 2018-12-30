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سقوط عامل من سطح منزل مُنهار بالقصر الكبير
السبت 22 دجنبر 2018 - 01:00
أصيب عامل برضوض متفاوتة الخطورة، إثر سقوطه بشكل مفاجئ من سطح منزل كان قد انهار قبل يومين على خلفية الضغط الكبير الذي تسبب فيه تسرب غاز البوتان بحي الأندلس، وأصيبت خلاله امرأة بجروح من الدرجة الثانية.
المصاب، الذي يوجد في حالة صحية مستقرة حاليا، كان يباشر عملية الهدم، مستعملا آلات يدوية في أعلى الطابق الثاني قبل أن يهوي ويصاب في رأسه وكتفه.
عناصر الوقاية المدنية نقلت المصاب على عجل إلى قسم المستعجلات بمستشفى القصر الكبير، الذي من المنتظر أن يحيله على المستشفى الإقليمي بالعرائش من أجل إخضاعه للفحص بالراديو .