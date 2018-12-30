القضاء يحقق مع متهمين باحتراف التهجير السري

رشيد الكويرتي من فاس

علمت هسبريس أن قاضي التحقيق باستئنافية فاس أمر بإيداع شخصين رهن الاعتقال الاحتياطي بـ"سجن الزليلك"، ضواحي فاس، مي انتظار إخضاعهما للاستنطاق التفصيلي من أجل تكوين عصابة لتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

ووفق مصادر هسبريس فإن المتهم الأول، الذي يشتغل نادلا بمقهى، في عقده الرابع وينحدر من ضواحي غفساي، والثاني في عقده الثالث، ينحدر من مدينة الجبهة ويشتغل مسيرا لفندق غير مصنف هناك، كان يستضيف الراغبين في الهجرة إلى الضفة المتوسطية الشمالية.

وكانت مصالح النيابة العامة بابتدائية تاونات قد أحالت على الوكيل العام باستئنافية فاس المعنيين بالأمر، لخطورة الأفعال المنسوبة إليهما، ومنه وجهوا صوب قاضي التحقيق لمباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي معهما.

وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن تفكيك هذه الشبكة جاء بعد أن تقدمت أم أحد القاصرين، من مدينة فاس، بشكاية لمصالح الدرك الملكي بغفساي تتهم فيها النادل بالنصب عليها في مبلغ مالي مقابل التوسط لدى صاحب الفندق لتهجير ابنها بطريقة غير مشروعة.

وأوردت المصادر ذاتها أن المتهمين تم توقيفهما تباعا بغفساي والجبهة، مشيرة إلى أن المتهم الثاني سبق له استضافة طفل المشتكية في الفندق غير المصنف الذي يسيره بمدينة الجبهة الساحلية، على أمل تهجيره، قبل أن يطلب منه العودة إلى منزل أسرته بمدينة فاس في انتظار موعد آخر مناسب لركوب البحر، دون الوفاء بوعده.