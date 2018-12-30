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الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف مشيدا بـ"جريمة شمهروش" في ميدلت

الدرك يوقف مشيدا بـ"جريمة شمهروش" في ميدلت

الدرك يوقف مشيدا بـ"جريمة شمهروش" في ميدلت
رشيد الكويرتي
السبت 22 دجنبر 2018 - 12:15

علمت هسبريس أن مصالح الدرك الملكي بميدلت أوقفت، الليلة المنصرمة بمنطقة تونيفت، الشاب "م. ز"، من مواليد 1991، للاشتباه في إشادته بـ"جريمة شمهروش" التي راحت ضحيتها سائحتان إسكندنافيتان.

ووفق مصادر هسبريس فإن توقيف الشاب، الحاصل على الإجازة سنة 2015 في القانون الخاص من كلية الحقوق بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، جاء بعد نشره لتدوينة على صفحته بـ "فيسبوك".

وحمل التعبير الإلكتروني نفسه عنوان "بويخوران نسواس"؛ أشاد من خلاله "م.ز" بالعمل الإرهابي الذي كانت منطقة أمليل مسرحا له في إقليم الحوز.

وقد جرت إحالة الموقوف على أنظار مصالح الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات إشادته بـ"جريمة شمهروش".

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