24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:31
|16:04
|18:27
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الجمارك تحبط عمليات تهريب بأزيد من مليوني درهم
- وَثائق إدارية تحرِم مواهب مغربية من ارتداء أقمصة "أسود الأطلس"
- عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن
- "قادمون وقادرون": "جريمة إمليل" فِعل بربري
- "ركبة اصطناعية" تعيد الحركة إلى مريضة في آزرو
"التنمية المفقودة" تفاقم محنة جماعة أنجيل مع التهميش والعزلة (5.00)
مولاي هشام يتقدّم بطلب رسمي إلى الملك للتخلي عن لقبه الأميري (4.56)
- "فاجعة شمهروش" تفجر الجدل حول تفعيل عقوبة الإعدام بالمغرب - (104)
- "مقررة العنصرية" تطلب نبذ "تهميش الأمازيغ" وتشيد بسياسة الهجرة - (80)
- مولاي هشام يتقدّم بطلب رسمي إلى الملك للتخلي عن لقبه الأميري - (69)
- رسالة إلى إرهابي .. طموح أمّة يتحدي سمّ الغدر وسكين الخيانة - (64)
- "جريمة شمهروش" تعيد تجفيف منابع التطرف إلى الواجهة بالمغرب - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجمارك تحجز أطنانا من الأحذية المهربة بالبيضاء
شنت الفرقة الوطنية للجمارك، مرفقة بعناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية مولاي رشيد والسلطات المحلية بالدار البيضاء، حملة واسعة على مستودعات تخزين السلع المهربة.
وبحسب مصادر محلية، فإن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك داهمت مجموعة من المخازن المتواجدة بحي المستقبل بمقاطعة مولاي رشيد، في مدينة الدار البيضاء، كانت تحتوي على سلع مهربة.
وأوضحت المصادر نفسها أن عناصر فرقة الجمارك، التي توصلت بمعلومات تفيد بتخزين السلع المهربة في بعض المستودعات على مستوى عمالة مولاي رشيد بالبيضاء، تمكنت بفضل عملية المداهمة من حجز كميات كبيرة من السلع داخل هذه المستودعات.
وتوزعت السلع المحجوزة بين الأحذية الرياضية التي تباع في الأسواق التجارية والمحلات، وكميات مِن النعال البلاستيكية.
وتفاجأ الحاضرون لعملية المداهمة التي قامت بها مصالح الجمارك بكمية السلع المحجوزة، المقدرة بالأطنان، التي تم نقلها في ثلاث شاحنات من الحجم الكبير "رموك"، وتجندت لتأمين عملية شحنها عناصر السلطة المحلية والجمارك والأمن.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الفرقة الوطنية للجمارك تشن هذه الأيام حملات عديدة على مستوى العاصمة الاقتصادية حيث تتواجد أكبر الأسواق التجارية، على رأسها درب عمر والقريعة، لوقف ترويج السلع المهربة وسطها ومنها إلى المدن الأخرى.