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الرئيسية | حوادث | سفيرة النرويج: متحالفون مع الرباط ضد الإرهاب

سفيرة النرويج: متحالفون مع الرباط ضد الإرهاب

سفيرة النرويج: متحالفون مع الرباط ضد الإرهاب
هسبريس - و.م.ع
السبت 22 دجنبر 2018 - 20:16

دعت سفيرة النرويج المعتمدة بالمغرب، ميريث نيرغارد، إلى "عدم الاستسلام للخوف" بعد مقتل السائحتين الإسكندنافيتين، النرويجية والدنماركية في منطقة إمليل،بإقليم الحوز، مؤكدة أن "القوى المتطرفة والراديكالية أضحت معزولة".

وقالت نيرغارد في تصريح صحافي، اليوم السبت بالرباط، إنه "من مصلحة الجميع أن نبقى متضامنين في محاربة التطرف"، مؤكدة أن النرويج والمغرب سيظلان حليفين في المعركة ضد الإرهاب، وزادت: "نحن في هذه المعركة لمنع تكرار هذا النوع من الجرائم، سواء في المغرب أو في أي مكان آخر".

"أدين هذا العمل الإرهابي الوحشي الذي استهدف شابتين بريئتين تهويان تسلق الجبال، قدمتا لخوض مغامرة في هذا البلد الجميل"، تردف سفيرة النرويج.

لديبلوماسية ذكرت بالتعاون الوثيق بين البلدين عقب حدوث هذه المأساة، حيث تم إبلاغ السفارة بمجريات التحقيق، وشددت على أن بلادها تقدر عاليا تمكن السلطات المغربية المختصة من توقيف المشتبه بهم بسرعة كبيرة.

وقالت نيرغارد: "لدينا ثقة كاملة في قدرة السلطات المغربية على استكمال التحقيق، ونقدر عاليا المساعدة التي تم تقديمها". كما عبرت عن شكرها للشعب والحكومة المغربيين على تعبيرهما الصادق والحار عن التعاطف والدعم لأسرتي الضحيتين وكذا للشعب النرويجي.

وقالت السفيرة في تصريحها: "الرسائل والورود، ورسائل التعزية والتعاطف الشخصية الأخرى، قد أثرت فينا بشكل عميق وهي تعبير عن القيم الحقيقية لانفتاح الشعب المغربي وكرمه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الموت للإرهاب السبت 22 دجنبر 2018 - 20:25
الإرهاب ليس له دين ولا مكان له في المغرب والعالم بأسره نسأل الله تعالى ان يرحم الضحيتيين ويلهم دويهم جميل الصبر وحسن العزاء
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28
2 - مريم السبت 22 دجنبر 2018 - 20:27
علموا أطفالكم أن من يختلف معهم في الدين أو المعتقد أو الحضارة ليس مشركا أو كافرا أو نجسا.علموهم حب الناس على مختلف أديانهم . كلنا ضد التطرف الديني نعم للتعايش و حقوق الإنسان .
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47
3 - إبراهيم امريرت السبت 22 دجنبر 2018 - 20:33
وآلله العظيم إلى متصوروش شحال بقاو فيا دوك البنات مساكن ماتو مغدورين الله ايرحمهم ووسع عليهم ويصبر الأهل ويرزقهم الصبر والسلوان وآلله كون عندي الجهد تنمشي نعزيهم في البلاد ديالهم
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4 - مغربي السبت 22 دجنبر 2018 - 21:04
bien dit Maryam. la difference est une richesse
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5 - samia benabid السبت 22 دجنبر 2018 - 21:10
كلنا ضد هذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أبرياء جاؤوا لاكتشاف جبال بلدنا لا غير ...... سيبقى بلدنا امنا ...و قبلة لزواره ....دمت محميا و مصونا من كل من أراد تشويه صورتك..يا مغربنا الحبيب......تحياتي لرجال الأمن على مجهوداتهم الجبارة
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