24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:31
|16:04
|18:27
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وَثائق إدارية تحرِم مواهب مغربية من ارتداء أقمصة "أسود الأطلس"
- عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن
- "قادمون وقادرون": "جريمة إمليل" فِعل بربري
- نقابة تعليمية تهدد بالانسحاب من الحوار القطاعي
- الوزير الأول الكوري يثمن العلاقات مع المغرب
"التنمية المفقودة" تفاقم محنة جماعة أنجيل مع التهميش والعزلة (5.00)
مولاي هشام يتقدّم بطلب رسمي إلى الملك للتخلي عن لقبه الأميري (4.56)
الإفراج عن ألف جهادي متطرف بسوريا يتحول إلى "كابوس أوروبي" (4.00)
- "فاجعة شمهروش" تفجر الجدل حول تفعيل عقوبة الإعدام بالمغرب - (111)
- حوانيت "الرقية الشرعية" بالمغرب .. تجارة تُدرّ الأموال الطائلة - (74)
- مولاي هشام يتقدّم بطلب رسمي إلى الملك للتخلي عن لقبه الأميري - (70)
- رسالة إلى إرهابي .. طموح أمّة يتحدي سمّ الغدر وسكين الخيانة - (66)
- مبروكي: الندم ينغص حياة المغاربة بشعار "لَوْ كانْ يْحْسابْني هَاكّا" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سفيرة النرويج: متحالفون مع الرباط ضد الإرهاب
دعت سفيرة النرويج المعتمدة بالمغرب، ميريث نيرغارد، إلى "عدم الاستسلام للخوف" بعد مقتل السائحتين الإسكندنافيتين، النرويجية والدنماركية في منطقة إمليل،بإقليم الحوز، مؤكدة أن "القوى المتطرفة والراديكالية أضحت معزولة".
وقالت نيرغارد في تصريح صحافي، اليوم السبت بالرباط، إنه "من مصلحة الجميع أن نبقى متضامنين في محاربة التطرف"، مؤكدة أن النرويج والمغرب سيظلان حليفين في المعركة ضد الإرهاب، وزادت: "نحن في هذه المعركة لمنع تكرار هذا النوع من الجرائم، سواء في المغرب أو في أي مكان آخر".
"أدين هذا العمل الإرهابي الوحشي الذي استهدف شابتين بريئتين تهويان تسلق الجبال، قدمتا لخوض مغامرة في هذا البلد الجميل"، تردف سفيرة النرويج.
لديبلوماسية ذكرت بالتعاون الوثيق بين البلدين عقب حدوث هذه المأساة، حيث تم إبلاغ السفارة بمجريات التحقيق، وشددت على أن بلادها تقدر عاليا تمكن السلطات المغربية المختصة من توقيف المشتبه بهم بسرعة كبيرة.
وقالت نيرغارد: "لدينا ثقة كاملة في قدرة السلطات المغربية على استكمال التحقيق، ونقدر عاليا المساعدة التي تم تقديمها". كما عبرت عن شكرها للشعب والحكومة المغربيين على تعبيرهما الصادق والحار عن التعاطف والدعم لأسرتي الضحيتين وكذا للشعب النرويجي.
وقالت السفيرة في تصريحها: "الرسائل والورود، ورسائل التعزية والتعاطف الشخصية الأخرى، قد أثرت فينا بشكل عميق وهي تعبير عن القيم الحقيقية لانفتاح الشعب المغربي وكرمه".