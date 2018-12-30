جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل في مدينة بيوكرى

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لفظ شخص في الأربعينات من العمر أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى، في إقليم اشتوكة آيت باها، متأثرا بجروح غائرة ونزيف حاد إثر تعرضه لطعنات بواسطة سلاح أبيض بأنحاء متفرقة من جسده.

ووفق مصادر هسبريس فقد نشب خلاف بين المفارق للحياة وجلسائه ضمن جلسة خمرية، وسط مدينة بيوكرى، فاستل أحدهم سلاحا أبيض، موجّها طعنات قاتلة إلى غريمه، الذي نُقل إلى المستشفى، قبل أن يلفظ به أنفاسه الأخيرة.

وتواصل المصالح الأمنية بمدينة بيوكرى البحث عن الواقف وراء الجريمة، وذلك بعد أن تم تحديد هويته؛ فيما نُقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.