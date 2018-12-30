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الرئيسية | حوادث | جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل في مدينة بيوكرى

جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل في مدينة بيوكرى

جلسة خمرية تنتهي بجريمة قتل في مدينة بيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
السبت 22 دجنبر 2018 - 22:15

لفظ شخص في الأربعينات من العمر أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى، في إقليم اشتوكة آيت باها، متأثرا بجروح غائرة ونزيف حاد إثر تعرضه لطعنات بواسطة سلاح أبيض بأنحاء متفرقة من جسده.

ووفق مصادر هسبريس فقد نشب خلاف بين المفارق للحياة وجلسائه ضمن جلسة خمرية، وسط مدينة بيوكرى، فاستل أحدهم سلاحا أبيض، موجّها طعنات قاتلة إلى غريمه، الذي نُقل إلى المستشفى، قبل أن يلفظ به أنفاسه الأخيرة.

وتواصل المصالح الأمنية بمدينة بيوكرى البحث عن الواقف وراء الجريمة، وذلك بعد أن تم تحديد هويته؛ فيما نُقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها، وذلك بأمر من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الله يرحمنا السبت 22 دجنبر 2018 - 22:28
حيت القانون و القضاة حنان كثر من القياس مع بحال هاد الأفعال الإجرامية.. الجريمة انتشرت و طورات و للي مشى فيها هو المواطن المسالم...
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2 - محامي بهيئة الدارالبيضاء السبت 22 دجنبر 2018 - 22:32
الخمر والسكر العلني والقتل جريمة قد تصل عقوبتها إلى المؤبد مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم
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3 - ADAM السبت 22 دجنبر 2018 - 22:33
متى سيعود الى تنفيد عقوبة الإعدام ضد القتلة
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4 - zahira السبت 22 دجنبر 2018 - 22:37
لا حولة ولا قوة إلا بدي الله العلي العظيم، جلسة خمرية تزهق فيها روح ،قلة العقل والجهل فين كتوصل
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5 - رشيد السبت 22 دجنبر 2018 - 22:39
في عصرنا نرى جرائيم حرمها الله ونحن في بلاد اسلامي ،يجب على المغرب ان يضع حل لعدم صنع الخمر!!!!!+واغلاق معامله على المملكة،،، وسوف نجد الافضل ؟؟؟اقتراحي والسلام
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6 - Amin السبت 22 دجنبر 2018 - 22:41
انا لله وانا اليه راجعون و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يقول سبحانه و تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: 90]. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة و النجاة من النار.
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