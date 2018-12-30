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كُتّاب وآراء
الشرطة تفكك شبكة ناشطة في التهجير بمدينة طنجة
فككت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة شبكة إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير النظامية، وأوقفت أربعة مشتبه فيهم من أفرادها تتراوح أعمارهم بين 24 و44 سنة.
وأسفرت هذه العملية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف ثلاثة مواطنين مغاربة من منظمي هذا النشاط الإجرامي، ومواطن من جنسية إفريقية يلعب دور الوساطة.
من نتائج التدخل نفسه ضبط 22 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على حجز قارب مطاطي ومجموعة من سترات النجاة وسيارة خفيفة.
وتم الاحتفاظ بموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف امتدادات المجموعة، سواء داخل المغرب أو خارجه، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى.