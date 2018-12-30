وفايات الرضّع تجر ممرضتين إلى الاعتقال بالرباط

هسبريس من الرباط

أمرت النيابة العامة بوضع ممرضتين في مستشفى الليمون، التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا في الرباط، رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمتهما.

وعرضت على المعنيتان بالأمر على القضاء الواقف، اليوم السبت، على خلفية وفايات في صفوف مواليد جدد بالمستشفى نفسه، وحددت أولى جلسات المحاكمة يوم 24 دجنبر الجاري.