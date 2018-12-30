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الرئيسية | حوادث | وفايات الرضّع تجر ممرضتين إلى الاعتقال بالرباط

وفايات الرضّع تجر ممرضتين إلى الاعتقال بالرباط

وفايات الرضّع تجر ممرضتين إلى الاعتقال بالرباط
هسبريس من الرباط
السبت 22 دجنبر 2018 - 16:02

أمرت النيابة العامة بوضع ممرضتين في مستشفى الليمون، التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا في الرباط، رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار محاكمتهما.

وعرضت على المعنيتان بالأمر على القضاء الواقف، اليوم السبت، على خلفية وفايات في صفوف مواليد جدد بالمستشفى نفسه، وحددت أولى جلسات المحاكمة يوم 24 دجنبر الجاري.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - خديجة السبت 22 دجنبر 2018 - 16:26
الممرضات غير مسؤولات على الوفيات بسبب التلقيح لان المسؤول هو من اصدر هدا التلقيح الى جانب صيدلي المشفى لمادا دائما نحاسب الصغار وينجو المسؤول الحقيقي
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