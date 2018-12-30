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الرئيسية | حوادث | شرطي يطلق الرصاص من مسدسه الوظيفي بخنيفرة

شرطي يطلق الرصاص من مسدسه الوظيفي بخنيفرة

شرطي يطلق الرصاص من مسدسه الوظيفي بخنيفرة
هسبريس من الرباط
السبت 22 دجنبر 2018 - 17:10

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني اضطررا موظف أمن برتبة مقدم شرطة، اليوم السبت في مدينة خنيفرة، إلى استعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة سلاح أبيض.

بلاغ صادر عن المديرية، توصلت به هسبريس، قال إن دورية للشرطة تدخلت في المحطة الطرقية بالمدينة نفسها، بناء على إشعار حول قيام المشتبه فيه، الذي كان تحت تأثير حالة تخدير متقدمة، بتهديد المواطنين باستعمال سلاح أبيض.

وأضاف المصدر أن المعني بالأمر واجه عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة، اضطر أمامها موظف الأمن، الذي يعمل بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، إلى إطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من توقيف المشتبه فيه وتحييد الخطر الناجم عنه.

تم إخضاع المعني بالأمر لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني.

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