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الرئيسية | حوادث | طن من "الكيف" يحرم أشخاصا من الحرية بتاونات

طن من "الكيف" يحرم أشخاصا من الحرية بتاونات

طن من "الكيف" يحرم أشخاصا من الحرية بتاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 23 دجنبر 2018 - 00:20

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تاونات بإيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي عين عائشة لمتابعتهم، في حالة اعتقال احتياطي، بتهمة حيازة وترويج مخدر القنب الهندي (الكيف).

وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي لبني وليد أطاحت بالمتهمين الثلاثة إثر مداهمتها منزلين، كائنين بدوار القلعة بجماعة بوهودة، ضواحي مدينة تاونات؛ وتمكنت من حجز حوالي طن من "سنابل الكيف".

ووفق مصادر هسبريس فقد تم إتلاف كمية المخدرات المحجوزة عن طريق إضرام النار فيها، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، وبتنسيق مع إدارة الجمارك.

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