ضبط امرأة تنقل المخدرات بواسطة سيارة مكتراة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتسلطانت شابة متلبسة بنقل كمية كبيرة من مخدر الشيرا على متن سيارة مكتراة.

وقالت مصادر هسبريس إن عملية توقيف هذه الشابة تمت بسد قضائي، بعدما أثارت ريبة عناصر الدرك، التي طلبت منها النزول من السيارة لفتح الصندوق الخلفي.

رفضت المعنية بالأمر زاد الشكوك حولها، ودفع الدركيين إلى تفتيش كرسي القيادة، ليتم العثور على ما يناهز كيلوغراما و300 غرام من المخدر المذكور.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفة رفضت الإفصاح عن المزود والجهة التي ستنقل إليها المخدرات، بينما قامت عناصر الدرك الملكي بوضعها رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضها على أنظار العدالة.