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الرئيسية | حوادث | ضبط امرأة تنقل المخدرات بواسطة سيارة مكتراة

ضبط امرأة تنقل المخدرات بواسطة سيارة مكتراة

ضبط امرأة تنقل المخدرات بواسطة سيارة مكتراة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:16

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتسلطانت شابة متلبسة بنقل كمية كبيرة من مخدر الشيرا على متن سيارة مكتراة.

وقالت مصادر هسبريس إن عملية توقيف هذه الشابة تمت بسد قضائي، بعدما أثارت ريبة عناصر الدرك، التي طلبت منها النزول من السيارة لفتح الصندوق الخلفي.

رفضت المعنية بالأمر زاد الشكوك حولها، ودفع الدركيين إلى تفتيش كرسي القيادة، ليتم العثور على ما يناهز كيلوغراما و300 غرام من المخدر المذكور.

وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفة رفضت الإفصاح عن المزود والجهة التي ستنقل إليها المخدرات، بينما قامت عناصر الدرك الملكي بوضعها رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضها على أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ADAM الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:34
مبروك أعليك الربحة جبتيها نيشان أفرشتي راسك طالبك الدركي بالنزول و فتح صندوق السيارة انزلي بلا نقاش لكن افرشتي راسك
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2 - مصطفى الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:48
تحية خالصة لرجال الدرك الملكي على المجهودات المبذولة لمحاربة آفة ترويج واستهلاك المخدرات. اشد العقوبة لمن سولت له نفسه ترويج وتجارة المخدرات لإفساد المجتمع والشباب والتشجيع على ارتكاب الجرائم.
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3 - حسن الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:48
العين بالعبن و السن بالسن و. والبادء اضلم
موقف ايجابي حثى الساعة ما لم يتم ..... ............ .......
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4 - حرية الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:56
تتسبب تعاطي المخدرات أضراراً عضوية بحيث يفقد المتعاطي شهيته لتناول الطعام وبالتالي إصابته بالهزال والنحافة وضعف بكافة مناطق جسمه ويصاحبها ظهور سواد حول العينين واصفرار بالوجه كما تقل حركته ويقلّ نشاطه وحيويّته وتصبح مناعته ضعيفة وجسمه لا يقوى على مقاومة الأمراض.
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5 - sadaam الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:04
هناك من يعتقد ان رجال الدرك الملكي او الامن الوطني اغبياء ولكن ليس كدالك
تمر المرة الاولى بشحنة صغيرة فتنجح العملية وتمر تم تمر تم....
الى ان تكون محملة بشكل جيد كي يكون التقديم في المستوى والسجن في الانظار
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6 - صحة الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:09
لقد أصبحت المخدرات منتشرت بشكل مخيف بين الشباب سوداء ذكر أو أثنى ولهذا يجب بدل كل الجهود من كافة مؤسسات المجتمع المدني لمقاومة هذا الوباء الخطير الذي يتسبب بأمراض خطيرة على الصحة فضلا عن ذهاب العقل فعلى الشباب أن يملئ فراغه بالصلاة والذكر وممارسة الرياضة والمطالعة
والمساهمة في بناء وطنه وازدهاره وتقدمه.
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