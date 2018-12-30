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كُتّاب وآراء
ضبط امرأة تنقل المخدرات بواسطة سيارة مكتراة
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتسلطانت شابة متلبسة بنقل كمية كبيرة من مخدر الشيرا على متن سيارة مكتراة.
وقالت مصادر هسبريس إن عملية توقيف هذه الشابة تمت بسد قضائي، بعدما أثارت ريبة عناصر الدرك، التي طلبت منها النزول من السيارة لفتح الصندوق الخلفي.
رفضت المعنية بالأمر زاد الشكوك حولها، ودفع الدركيين إلى تفتيش كرسي القيادة، ليتم العثور على ما يناهز كيلوغراما و300 غرام من المخدر المذكور.
وأضافت المصادر نفسها أن الموقوفة رفضت الإفصاح عن المزود والجهة التي ستنقل إليها المخدرات، بينما قامت عناصر الدرك الملكي بوضعها رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضها على أنظار العدالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
موقف ايجابي حثى الساعة ما لم يتم ..... ............ .......
تمر المرة الاولى بشحنة صغيرة فتنجح العملية وتمر تم تمر تم....
الى ان تكون محملة بشكل جيد كي يكون التقديم في المستوى والسجن في الانظار
والمساهمة في بناء وطنه وازدهاره وتقدمه.