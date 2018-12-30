24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:31
|16:05
|18:27
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وَثائق إدارية تحرِم مواهب مغربية من ارتداء أقمصة "أسود الأطلس"
- عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن
- نقابة تنتقد "تغييب" الحكومة للحوار الاجتماعي
- "حلِّي خُوذْ جَبَانْ" .. الحلوى التي رسمت الفرحة على وجوه الأطفال
- المنتدى المغربي الدنماركي يدين "جريمة إمليل"
"التنمية المفقودة" تفاقم محنة جماعة أنجيل مع التهميش والعزلة (5.00)
متخصص: "جريمة شمهروش" تكشف انتقال خطر الإرهاب إلى البوادي (5.00)
وزير خارجية إسبانيا: "مائوية أنوال" فرصة لجبر ضرر منطقة الريف (5.00)
- "فاجعة شمهروش" تفجر الجدل حول تفعيل عقوبة الإعدام بالمغرب - (117)
- حوانيت "الرقية الشرعية" بالمغرب .. تجارة تُدرّ الأموال الطائلة - (76)
- أبو حفص ينادي بإصلاح ديني عقب "جريمة شمهروش" في الحوز - (75)
- تفاعلات "جريمة شمهروش" .. مغاربة أمام سفارتَي الدانمارك والنرويج - (50)
- متخصص: "جريمة شمهروش" تكشف انتقال خطر الإرهاب إلى البوادي - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"صفائح شيرا" تجر عشرينيا إلى القضاء بخريبكة
أوقفت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة شابا، في العشرينات من عمره، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مخدر الشيرا.
وعن تفاصيل العملية، أفادت مصادر هسبريس بأن دركيّين نصبوا كمينا على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي خريبكة والبروج، وبعد إيقاف شاب يبلغ من العمر 23 سنة وتفتيشه، تم العثور بحوزته على مجموعة من صفائح المخدرات، تُقدّر كميتها بنصف كيلوغرام.
وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان يحاول ترويج المخدرات بمدينة خريبكة، تزامنا مع اقتراب موعد الاحتفالات بالسنة الجديدة، إذ يزداد الطلب على المخدرات والمشروبات الكحولية.
وبعد انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية لفائدة البحث، تمّ تقديم المعني بالأمر على أنظار النيابة العامة، التي أمرت بإحالته على السجن الاحتياطي من أجل متابعته بالمنسوب إليه.