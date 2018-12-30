"صفائح شيرا" تجر عشرينيا إلى القضاء بخريبكة

هسبريس من خريبكة

أوقفت عناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بخريبكة شابا، في العشرينات من عمره، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مخدر الشيرا.

وعن تفاصيل العملية، أفادت مصادر هسبريس بأن دركيّين نصبوا كمينا على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي خريبكة والبروج، وبعد إيقاف شاب يبلغ من العمر 23 سنة وتفتيشه، تم العثور بحوزته على مجموعة من صفائح المخدرات، تُقدّر كميتها بنصف كيلوغرام.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر كان يحاول ترويج المخدرات بمدينة خريبكة، تزامنا مع اقتراب موعد الاحتفالات بالسنة الجديدة، إذ يزداد الطلب على المخدرات والمشروبات الكحولية.

وبعد انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية لفائدة البحث، تمّ تقديم المعني بالأمر على أنظار النيابة العامة، التي أمرت بإحالته على السجن الاحتياطي من أجل متابعته بالمنسوب إليه.