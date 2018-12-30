كوكايين في الملابس الداخلية تورّط أجنبيّا بالناظور

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر شرطة الحدود بمركز فرخانة من توقيف مواطن إسباني، يبلغ من عمره 46 سنة؛ للاشتباه في حيازته كمية من المخدرات الصلبة من صنف "الكوكايين".

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموقوف كان قادما من ثغر مليلية، متوجها إلى مدينة الناظور، وتمّ تفتيشه إثر شكوك راودت أحد عناصر الأمن، ليتم العثور على 55 غراما من "الكوكايين" مخبّأة داخل تبانه.

وجرى وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الوقوف على كافة الحيثيات ذات الصلة.