24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:31
|16:05
|18:27
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وَثائق إدارية تحرِم مواهب مغربية من ارتداء أقمصة "أسود الأطلس"
- عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن
- "قادمون وقادرون": "جريمة إمليل" فِعل بربري
- نقابة تنتقد "تغييب" الحكومة للحوار الاجتماعي
- "حلِّي خُوذْ جَبَانْ" .. الحلوى التي رسمت الفرحة على وجوه الأطفال
"التنمية المفقودة" تفاقم محنة جماعة أنجيل مع التهميش والعزلة (5.00)
متخصص: "جريمة شمهروش" تكشف انتقال خطر الإرهاب إلى البوادي (5.00)
أبو حفص ينادي بإصلاح ديني عقب "جريمة شمهروش" في الحوز (5.00)
- "فاجعة شمهروش" تفجر الجدل حول تفعيل عقوبة الإعدام بالمغرب - (117)
- حوانيت "الرقية الشرعية" بالمغرب .. تجارة تُدرّ الأموال الطائلة - (76)
- أبو حفص ينادي بإصلاح ديني عقب "جريمة شمهروش" في الحوز - (75)
- رسالة إلى إرهابي .. طموح أمّة يتحدي سمّ الغدر وسكين الخيانة - (66)
- تفاعلات "جريمة شمهروش" .. مغاربة أمام سفارتَي الدانمارك والنرويج - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طعنات سكّين تخلف قتيلا وجريحة في الدار البيضاء
أقدم شاب في الثلاثينات من عمره، ليلة اليوم الأحد، على الانتحار قرب "كورنيش عين الذياب" بمدينة الدار البيضاء، بعدما اعتدى على مرافقة له بشكل خطير جدا، حيث وجه إليها عدة طعنات، في مناطق متفرقة من جسدها، بواسطة السلاح الأبيض.
الشاب توفي أثناء نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف في العاصمة الاقتصادية، نتيجة تعرِّضه لنزيف حاد، بينما توجد الفتاة في حالة خطيرة بفضاء الإنعاش، تواكبها حراسة أمنية مشددة.
وحلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية بمكان وقوع الاعتداء، على الفور، حيث يعكف الأمنيون على التحقيق في أسباب ارتكاب الجريمة.