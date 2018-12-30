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الرئيسية | حوادث | طعنات سكّين تخلف قتيلا وجريحة في الدار البيضاء

طعنات سكّين تخلف قتيلا وجريحة في الدار البيضاء

طعنات سكّين تخلف قتيلا وجريحة في الدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 23 دجنبر 2018 - 00:54

أقدم شاب في الثلاثينات من عمره، ليلة اليوم الأحد، على الانتحار قرب "كورنيش عين الذياب" بمدينة الدار البيضاء، بعدما اعتدى على مرافقة له بشكل خطير جدا، حيث وجه إليها عدة طعنات، في مناطق متفرقة من جسدها، بواسطة السلاح الأبيض.

الشاب توفي أثناء نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي يوسف في العاصمة الاقتصادية، نتيجة تعرِّضه لنزيف حاد، بينما توجد الفتاة في حالة خطيرة بفضاء الإنعاش، تواكبها حراسة أمنية مشددة.

وحلت عناصر الشرطة والوقاية المدنية بمكان وقوع الاعتداء، على الفور، حيث يعكف الأمنيون على التحقيق في أسباب ارتكاب الجريمة.

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