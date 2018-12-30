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كُتّاب وآراء
سويسري تونسي: ممتنّ لملك المغرب على إغـاثتي
قال السويسري التونسي محسن الطيب إنّه ممتن للملك محمد السادس بفعل بروز بوادر لمنحه كامل حقوقه القضائية بعد نداء استغاثة وجهه، في وقت سابق عبر هسبريس، إلى أعلى سلطة في المملكة.
وأضاف الطيب، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإكترونية، أن الاستجابة لما يطلبه بشأن الملف الاستئنافي عدد 4027/2602/2018، في مقر القضاء الزجري بالدار البيضاء ضدّ غريمته المغربيّة، لاحت من خلال تطور ملفت للانتباه في موقف النيابة العامة.
"لا أطالب سوى بالنظر إلى الأدلة التي أحوزها، بينما تتم إزاحتها دوما بعيدا عن الملف الذي يبت فيه القضاء، ولا يبقى لها أي أثر وسطه .. لذلك استغثت بالملك محمد السادس كي يتم تمكيني من حقوقي كاملة، ولا شيء غير ذلك"، يردف المواطن السويسري ذو الأصل التونسي.
وكشف محسن الطيب أن يوم الثلاثاء المقبل سيعرف عقد جلسة بحث بخصوص القضية التي تعنيه، وقال إن النيابة العامة قد تحركت لإخراج الملف من المداولة؛ مع ما يتيحه هذا الإجراء من مواجهة بين الطرفين أمام القاضي، وتقديم كل الدلائل المتشبث بوضعها في الملف منذ مرحلة التقاضي الابتدائية التي جرت في مدينة المحمدية.