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الرئيسية | حوادث | رصاص أمني يوقف حامل ساطور وسط الرباط‎

رصاص أمني يوقف حامل ساطور وسط الرباط‎

رصاص أمني يوقف حامل ساطور وسط الرباط‎
هسبريس من الرباط
الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:10

وجد شرطي يعمل بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن الرباط نفسه مضطرا لاستخدام سلاحه الوظيفي، ليلة السبت الأحد، في مواجهة شخص كان في حالة تخدير متقدمة واندفاع كبير، وحاول تعريض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير بواسطة ساطور من الحجم الكبير.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لإيقاف المشتبه فيه بحي النهضة بالرباط، وهو شخص يبلغ من العمر 33 سنة ومن ذوي السوابق القضائية في الاعتداءات الجسدية.

وأضاف البلاغ الأمني: "غير أن المعني بالأمر أبدى مقاومة عنيفة؛ مما اضطر موظف شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابته برصاصة واحدة على مستوى كاحله، الأمر الذي مكن من تحييد المخاطر والتهديدات الصادرة عنه إزاء المواطنين وعناصر الأمن، مع حجز الساطور المستعمل في الاعتداء".

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، في انتظار إخضاعه للأبحاث الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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