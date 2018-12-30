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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | حوادث | توقيف شاب دعا في تدوينة إلى "قتل" العثماني

توقيف شاب دعا في تدوينة إلى "قتل" العثماني

توقيف شاب دعا في تدوينة إلى "قتل" العثماني
هسبريس من الرباط
الأحد 23 دجنبر 2018 - 13:15

أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح الأمن اعتقلت شابا يدعى (ج. م) من بني بوعياش، بسبب تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك.

ودعا الشاب في تدوينته إلى "نحر" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عوض السائحتين النرويجية والدنماركية.

واعتبر معلقون أن تدوينة الشاب تفوح بروح الكراهية والدعوة إلى العنف، حتى لو أساء التعبير ولم يقصد بالفعل الدعوة إلى قتل العثماني.

ويوجد الشاب حاليا تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - جواد الأحد 23 دجنبر 2018 - 13:27
الغباء لا حدود له...قد نختلف معه سياسيا لكننا لا نكرهه لشخصه و لا ندعو لقتل أحد
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34
2 - إيمان من كطالونيا الأحد 23 دجنبر 2018 - 13:30
اصلا التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعية كلها كره وحقد والسب والشتم والقذف في أعراض الناس... أصاب بصدمة عندما اتابع تعليقات في اليوتيوب مثلا ناس لا تعرف الحوار ونقاش وكل واحد يدافع عن فكرته باحترام.. تكنولوجيا عند شعوب العالم الثالث ماذا تنتظر..؟؟
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25
3 - حديث يقسم ظهر الخوارج الأحد 23 دجنبر 2018 - 13:33
طاعة ولي الأمر في المعروف واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة
أما الكتاب قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) سورة النساء
وأما السنة فقد جاء النصوص من السنة على وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يصرح بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان :
فعن عبادة بن الصامت قال : " بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان " .
أخرجه. البخاري في صحيحه رقم ( 6647 ) 6/2588 ، ومسلم رقم ( 1709 ) 3/ 1470.
وعن ابن عباس قال قال النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية ".
أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 6724 ) 6/ 2612، و رقم ( 6645 - 6646) 6/2588 . ومسلم رقم ( 1849 ) 3/1476.
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-2
4 - شاب بين قوسين الأحد 23 دجنبر 2018 - 13:33
ماذا ننتضر من شاب أو لنقل شاب مجرم دعا لنحر رئيس حكومة بلده ؟
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-1
5 - khalid الأحد 23 دجنبر 2018 - 13:34
الرجاء من الشباب بالتحلي بالمسؤولية فيما تنشرونه حتا لو كان من باب الدعابة ...الوقت صعيبة
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0
6 - AHMED الأحد 23 دجنبر 2018 - 13:35
دابا هاد الفايسبوك ولا بحال وعاء...قادوس...اللي جاتو ف بالو شي حماقة يعبر عليها بطريقته بدون النظر إلى العواقب المترتبة...لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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7 - simo الأحد 23 دجنبر 2018 - 13:37
أخيرا بدأ المغرب حربه على دعاة الكراهية
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8 - زكرياء المغربي الأحد 23 دجنبر 2018 - 13:38
الجهل والتخلف هما سبب هذه التدوينة على الفيسبوك
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