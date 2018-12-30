توقيف شاب دعا في تدوينة إلى "قتل" العثماني

هسبريس من الرباط

أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح الأمن اعتقلت شابا يدعى (ج. م) من بني بوعياش، بسبب تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك.

ودعا الشاب في تدوينته إلى "نحر" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عوض السائحتين النرويجية والدنماركية.

واعتبر معلقون أن تدوينة الشاب تفوح بروح الكراهية والدعوة إلى العنف، حتى لو أساء التعبير ولم يقصد بالفعل الدعوة إلى قتل العثماني.

ويوجد الشاب حاليا تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام العدالة.