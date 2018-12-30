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كُتّاب وآراء
توقيف شاب دعا في تدوينة إلى "قتل" العثماني
أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح الأمن اعتقلت شابا يدعى (ج. م) من بني بوعياش، بسبب تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك.
ودعا الشاب في تدوينته إلى "نحر" رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عوض السائحتين النرويجية والدنماركية.
واعتبر معلقون أن تدوينة الشاب تفوح بروح الكراهية والدعوة إلى العنف، حتى لو أساء التعبير ولم يقصد بالفعل الدعوة إلى قتل العثماني.
ويوجد الشاب حاليا تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام العدالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
أما الكتاب قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59) سورة النساء
وأما السنة فقد جاء النصوص من السنة على وجوب طاعة ولي الأمر ما لم يصرح بالكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان :
فعن عبادة بن الصامت قال : " بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان " .
أخرجه. البخاري في صحيحه رقم ( 6647 ) 6/2588 ، ومسلم رقم ( 1709 ) 3/ 1470.
وعن ابن عباس قال قال النبي من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية ".
أخرجه البخاري في صحيحه رقم ( 6724 ) 6/ 2612، و رقم ( 6645 - 6646) 6/2588 . ومسلم رقم ( 1849 ) 3/1476.