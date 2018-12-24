حادثة سير تُودي بحياة سيدة في أقا ناحية طاطا

هسبريس من أقا

لقيت سيدة مصرعها، الأحد، جراء دهسها من طرف سائق سيارة وسط سوق أقا المركزي، نواحي مدينة طاطا، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.

وعلى إثر هذه الحادثة، جرى اقتياد سائق السيارة المتحدر من بلدة أيت وابلي إلى سرية الدرك الملكي بأقا.