24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المستشفى الميداني العسكري المغربي يخفف آلام الفلسطنيين في غزة (5.00)

  2. الهشاشة تضع العصيّ في عجلات تنمية جماعة بني خلوڭ بسطات (5.00)

  3. محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن 10 أيام (5.00)

  4. اتحاد الكرة السعودي يعاقب أمرابط بغرامة مالية (5.00)

  5. "فيسبوك" يعتقل مغاربة .. تدوينة طائشة توقف شابا مجازا بتونفيت (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حادثة سير تُودي بحياة سيدة في أقا ناحية طاطا

حادثة سير تُودي بحياة سيدة في أقا ناحية طاطا

حادثة سير تُودي بحياة سيدة في أقا ناحية طاطا
هسبريس من أقا
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 04:30

لقيت سيدة مصرعها، الأحد، جراء دهسها من طرف سائق سيارة وسط سوق أقا المركزي، نواحي مدينة طاطا، ما أدّى إلى وفاتها على الفور.

وعلى إثر هذه الحادثة، جرى اقتياد سائق السيارة المتحدر من بلدة أيت وابلي إلى سرية الدرك الملكي بأقا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.