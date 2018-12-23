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الرئيسية | حوادث | تسجيل حالة انتحار ثانية خلال يومين في برشيد

تسجيل حالة انتحار ثانية خلال يومين في برشيد

تسجيل حالة انتحار ثانية خلال يومين في برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 23 دجنبر 2018 - 17:10

أشرف طاقم طبي مختص، اليوم الأحد بسطات، على إجراء تشريح لجثة شخص أربعيني لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية بالدروة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة المختصة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المسمى "م. غ"، من مواليد 1973، ينحدر من دوار أولاد يحيى، منطقة الدروة نواحي برشيد، متزوج وأب لطفلين، عثر عليه أحد أفراد عائلته ليلا جثة هامدة معلّقة بحبل من العنق إلى سقف منزله.

وانتقل إلى عين المكان كل من ممثل السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة سرية برشيد، وقاموا بمعاينة جثة الهالك، وتوجيهها عبر سيارة نقل الأموات إلى مشرحة سطات بأمر من النيابة العامة المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم برشيد سجّل حالتي انتحار في ظرف يومين، بعد إقدام شابّ عشريني على الانتحار مؤخّرا بسيدي رحال الشاطئ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبد المنعم الأحد 23 دجنبر 2018 - 17:15
مهما كان السبب فحرام الانتحار بالرغم من العيش الكارثي مع هؤلاء السارقين
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21
2 - زكرياء المغربي الأحد 23 دجنبر 2018 - 17:25
الإنتحار ليس هو الحل مع الأسف العديد من الناس يقومون على الإنتحار فهذا شيء سلبي ولا مخرج منه
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5
3 - مغربي الأحد 23 دجنبر 2018 - 17:29
قد يكون هذا الشخص تعرض لظروف قاسية لم يستطع تحملها، حادث مؤسف، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
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11
4 - dreams الأحد 23 دجنبر 2018 - 17:29
لا احد يتكلم عن نسبة الانتحار من فئة الذكور بالمجتمعات الحالية
و ذلك من خلال التمييز الجنسي و اعطاء كافة الحقوق و الاهتمام للنساء و اهمال الرجل الذي ينظر اليه المجتمع كمحفظة نقود. بدون نقود ليست صالحة لأي شيء و عرضة للإهانة و العنف النفسي....
ارتفاع العنف و الاجرام و الاغتصاب و الاكتئاب و الانتحار كلها راجعة لهذا الاختلال في التوازن و الوظائف و الجمعيات التي تساهم في تشتت الاسرة التقليدية و تمييز كفة على حساب كفة اخرى و الدعوى الى تغليب الجانب المهني على الجانب الشخصي العائلي...
لأن الرجال لا يشتكون فهذا ليس دليل على انهم بخير و لكن لا يفعلون لانهم سيكونون عرضة للسخرية
we all against the feminisme and its dark agenda
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12
5 - بنخي الأحد 23 دجنبر 2018 - 17:32
زمان بنزمان هذا الكل غير راض عن الوضع الذي يعيش فيه الكل ينظر إلى من هو أغنى منه وبهذه الخصال يرى أنه زايد في هذه الدنيا ولم يدري أن الله تعالى خلقه وحدد رزقه
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4
6 - miloud tanger الأحد 23 دجنبر 2018 - 17:45
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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