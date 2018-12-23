تسجيل حالة انتحار ثانية خلال يومين في برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أشرف طاقم طبي مختص، اليوم الأحد بسطات، على إجراء تشريح لجثة شخص أربعيني لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث المفتوح من قبل الضابطة القضائية بالدروة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامّة المختصة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المسمى "م. غ"، من مواليد 1973، ينحدر من دوار أولاد يحيى، منطقة الدروة نواحي برشيد، متزوج وأب لطفلين، عثر عليه أحد أفراد عائلته ليلا جثة هامدة معلّقة بحبل من العنق إلى سقف منزله.

وانتقل إلى عين المكان كل من ممثل السلطة المحلية ورجال الدرك الملكي بالمركز الترابي الدروة سرية برشيد، وقاموا بمعاينة جثة الهالك، وتوجيهها عبر سيارة نقل الأموات إلى مشرحة سطات بأمر من النيابة العامة المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم برشيد سجّل حالتي انتحار في ظرف يومين، بعد إقدام شابّ عشريني على الانتحار مؤخّرا بسيدي رحال الشاطئ.