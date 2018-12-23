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الرئيسية | حوادث | وثائق مزورة تورّط 4 عدول وشخصيْن بخريبكة

وثائق مزورة تورّط 4 عدول وشخصيْن بخريبكة

وثائق مزورة تورّط 4 عدول وشخصيْن بخريبكة
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 00:05

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة خريبكة، اليوم، ستة أشخاص على الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، من بينهم أربعة عدول وناسخ.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية خريبكة أجرى، بتعليمات من النيابة العامة، مجموعة من التحقيقات حول قضية تتعلق بتزوير وثائق للإرث، طيلة الأسابيع الماضية، قبل أن يضع نتائج الأبحاث والتحريات أمام قاضي التحقيق.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد تقديم ستة أشخاص أمام النيابة العامة، وهم أربعة عدول وناسخ والشخص الذي من المفترض أن يستفيد من وثائق الإرث، قرّر قاضي التحقيق اعتقالهم احتياطيا بتُهم مرتبطة بـ"تزوير وثائق واستعمالها" في حق بعضهم، و"الإهمال" في حق من ساهم عن غير قصد في عملية التزوير.

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