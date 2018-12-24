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كُتّاب وآراء
سلطات "إنشادن" تحبط محاولة للهجرة السرية
تمكّنت السلطات المحلية في قيادة إنشادن، ضواحي اشتوكة آيت باها، أمس، من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية، انطلاقا من شاطئ "الدويرة"، غرب جماعة إنشادن.
العملية تمّت بتنسيق مع الدرك الملكي البحري، وأسفرت عن توقيف شخصيْن ينحدران من منطقة "تدّارت" في أنزا، شمال أكادير، وحجز معدّات الإبحار، ضمنها محرك لقارب تقليدي، فيما تمكّن أزيد من عشرة أشخاص آخرين من الفرار.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد كان مجموعة من الشباب ينوون ركوب قارب للصيد التقليدي من أجل الوصل إلى الضفة الأخرى، ضمن عملية للهجرة غير الشرعية، قبل أن يرتاب أعوان سلطة بـ"الدويرة" في أمر تواجدهم في غابة قريبة من الشاطئ.
وما يزال البحث جار مع الموقوفيْن من أجل الوصول إلى العقل المدبّر لهذه العملية والمشاركين المحتملين فيها.