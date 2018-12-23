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الرئيسية | حوادث | الناطق باسم الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول "جريمة شمهروش"

الناطق باسم الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول "جريمة شمهروش"

الناطق باسم الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول "جريمة شمهروش"
هسبريس من الرباط
الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:00

كشف بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بخصوص الأشخاص الأربعة المشتبه فيهم بتنفيذ وحضور جريمة القتل البشعة في حق السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة "شمهروش" نواحي مراكش.

وأوضح المسؤول الأمني أن العملية الإجرامية التي ارتكبت لم يكن مخططا لها مسبقاً أو بتنسيق مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مشيرا إلى أن "الهدف الإجرامي كان غير محدد بالضبط، لكنهم كانوا يبحثون عن هدف محتمل".

الناطق باسم الأمن الوطني، الذي حل ضيفا على البرنامج التلفزي "حديث مع الصحافة"، أورد أن "شخصا واحدا من المنفذين هو من له سابقة في قضية التطرف سنة 2013، وهو من قام بالتأثير على البقية بإذكاء الطابع التكفيري لديهم".

وبخصوص الفيديو المنسوب لعملية ذبح السائحتين، أكد الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أن البحث متواصل من أجل تحليل هذا الشريط، بعد إحالته على مختبر تحليل الآثار والتكنولوجية الرقمية التابع للسلطات الأمنية.

وأضاف المتحدث قائلا: "ليس من السهولة المتصورة أن يتم تحديد صحة الفيديو، خصوصا وأن الشريط لا يظهر فيه أي خلفية وحتى الملابس التي تظهر ضمن المحتوى الرقمي غير متطابقة مع ما ذهبت إليه القناعات في مسرح الجريمة".

وشدد المسؤول ذاته على أن "الخبرة التقنية تجري على قدم وساق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها".

وحول ما راج بخصوص مساهمة "بائع حلوى" في اعتقال المشتبه فيهم داخل حافلة للنقل العمومي، نفى بوبكر سبيك صحة ذلك، وأكد أن "التوقيف كان نتيجة تنسيق أمني واستخباراتي خالص بعد توفر معلومات دقيقة حول الأماكن التي يمكن أن ينتقلوا إليها".

من جهة ثانية، قال الناطق باسم "مديرية الحموشي" إن الأشخاص الأربعة قرروا ارتكاب العملية الإرهابية يوم 12 دجنبر من الشهر الجاري، لينتقلوا بعد يومين خارج مدينة مراكش للبحث عن هدف لهم، وبالضبط بدائرة إمليل. كما أنه لم يسبق لهم أن تعرفوا أو شاهدوا الضحيتين، بخلاف ما راج.

وكشف أن فيديو تصوير مبايعة زعيم "داعش" تم بالمنطقة ذاتها في الخيمة التي كانوا يقيمون فيها، مضيفا أنهم أعلنوا مبايعتهم إلى التنظيم الإرهابي بدون وجود أي تنسيق مع جهة خارجية أو أجنبية.

ووفقا للتحقيقات الأمنية، يضيف المتحدث، فإن "تنظيم داعش لا علاقة له بالعملية الإرهابية، بل نحن أمام عمل إرهابي فردي على شاكلة الذئاب المنفردة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - حليم باتامي الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:09
اللهم احفظ وطننا الحبيب وان نعيش بأمان وسلام
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119
2 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:12
و ما أخطر الذئاب المنفردة.
يمكن لأي جاهل فاشل حاقد على المجتمع لا يعرف سوى لغة العنف و الهمجية أن يتحول إلا ذئب منفرد، خصوصا إذا تشبع بالفكر الوهابي التكفيري، و قد يقوم بأبشع الجرائم و بكل الوسائل الهمجية، طامعا في مضاجعة الحور العين على ضفاف أنهر الحليب و العسل في الجنة!!!
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50
3 - Ziryab الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:15
تصوروا أن قضاء الضحيتين ليلتهما لوحدهما على سفح الجبل في الخلاء، لم تكونا لتفعلا ذلك لو لم تطمئنا على حياتهما و تضعا ثقتهما الكاملة في سكان المنطقة بصفة خاصة و بالمغاربة بصفة عامة. و من يستأمنك و يضع ثقته فيك من الخزي و العار أن تطعنه في الظهر حتى و لو كان عدوا.
زد على ذلك أنه لا يوجد شخص عاقل يقبل أن ينحر بتلك الطريقة، و بالتالي ما لا نقبله لأنفسا لا يجب أن نقبله لغيرنا تحت أي مسوغ خصوصا مع من يثق فيك و يستأمنك.
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85
4 - منال الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:15
الدول المعنية اكدت صدق الفيديو
والامن المغربي ينفي حقيقةالفيديو .وانه لا زال يبحث
خبر يطمئن النفوس قليلا ان العملية لا علاقة لها بداعش
بجب الصرامة و العقوبات القاسية في حق كل من يهدد امن البلاد .ويشوه صورة الاسلام
هؤلاء السياح امناء في بلدنا كيف ما كانت ديانتهم ..والاسلام يحرم قتل كل نفس بغير حق ..ومن بايع داعش على الدولة ان تحكم عليه بالاعدام ..حفظ الله هذا البلد ونصر دين الاسلام وحفظ كل مسلم
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31
5 - مغربي قح الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:16
الاعدام هو الحل الوحيد لهذه الفيروسات المريضة نفسيا.
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54
6 - Majid الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:16
فيديو المبايعة تم التحقق منه و من وقت تصويره حسب بلاغ المديرية في حينه ،
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24
7 - رامي الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:17
جريمة قتل مروعة بدون هدف..امرغير طبيعي ان تقتل اناس ابرياء فقط لانهم اجانب ..هؤلاء المجرمين تم غسل ادمغتهم اذا كانت لهم ادمغة..يجب اصدار قانون يجرم من يحمل سكين اوسيف والحكم عليه بخمس سنوات على الاقل..
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21
8 - wood الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:18
لا يا أخي ، الفيديو البشع الذي يتم ترويجه تم تصويره في حجرة و يظهر جدار الحجرة بشكل واضح ، كما ان الارضية منبسطة على ما يبدو ان إسمنية و لا وجود لحجارة أو حصى ، و حتى فيديو البيعة على الأرجح تم في غرفة ، فعدم تبني داعش للعملية يزيد الأمور غموضا ، و أيضا لماذا لم يكشف المنفدون عن وجوههم اثناء الجريمة . فقد تكون هذه الجريمة البشعة عبارة عن أحد الطقوس الشيطانية من طرف جهة نافذة خصوصا انها تمت قرب مكان مشبوه !!!!
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5
9 - مصطفى الخضار الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:19
الذئاب المنفردة هي الخطر الأكبر على بلادنا يجب تفعيل عقوبة الإعدام في القانون المغربي لردع هؤلاء الذين يأكلون الغلة ويسبون الملة خصوصا بعد اضمحلال وتراجع هيمنة تنظيم داعش في العراق و سوريا
وتحياتنا الحارة للمجهودات المبذولة من السلطات الأمنية
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7
10 - مواطن الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:20
الإعدام هو الحل..وكذلك تجفيف منابع الارهاب..واعتقال كل من له افكار ارهابية
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16
11 - Wislani الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:21
ولاتدري نفس بأي ارض تموت...فلكل أجل كتاب ..لو علما انهما سيتعرضان لما تعرضا له لما التحقا بالمكان ..ولكن لا راد لقضاء الله ...
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2
12 - الخميسات الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:23
على المديرية العامة للامن الوطني تكتيف العناصر الامنية في كل مكان بجميع المدن. اضافة الى ان في بعض الحالات العناصر غير كافية وتجربة والاحترافية الا ستباقية
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3
13 - aimad الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:24
‏‎كلنا أمن لبلادي المغرب حرسها الله ، لن نسمح لأحد كان من كان ليلعب بأمن المملكة.
فما وقع في بلدنا الحبيب؛ أمر محزن للأسف الشديد ،لأن اسلامنا بريء كل البراءة من هذه الأعمال والأفعال الشنيعة التي لا أصل لها في ديننا الحنيف فلا كرامة للجماعات الإرهابية ولا مكان لهم بيننا .
الخوارج كلاب أهل النار قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم
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0
14 - هاااام جدا الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:24
المتهم الرئيسي توبع في 2013 بتهم لها صلة بالارهاب ادن كم قضى في السجن كم هي العقوبة ولما ل يعدم لو اعدم ما وصلنا لهدا الحال الشعب المغربي يطالب بالاعداااااام طبقو الاعدام في جرائم القتل والارهاب والمتاجرة بالاقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة والانفصاليين
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15 - محمد الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:25
لا حول ولا قوة الا بالله نرجوا من السلطة ان تقوم بأشد العذاب لمن فعلو هذا الجريمه ونسأل ان يحفض وطننا العزيز
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16 - بائع القصص الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:25
هذه التفاصيل غير مقنعة وتطرح الكثير من الأسئلة....
بل وتزيد للمشكلة ابهاما أكثر.
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17 - mehdi Frankfurt الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:26
عندي سؤال بسيط لسيد الناطق باسم الأمن. تقول أن فيديو مبايعة المجرمين لداعش أو البغدادي تم في خيمة في عين المكان وقبل تنفيذ الجريمة بيوم الفيديو ظهر فيه أربعة عناصر تم القبض على ثلاثة الرابع أين هو؟
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18 - استاذ متقاعد الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:27
تابعت البرنامج واثلج صدري الرجل بطريقة كلامه ورسالاته وتاكدت ان الامن في المغرب بين ايدي امسنة ورجال وكفاءات عالية على شكل الحموشي وان هذا الاخير ليس وحده
واشكر رجال الامن الوطني بمختلف مديرياته وتخصصاته على عملهم ومجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم ومعانتهم على طول السنة وفي هذا الحادث رغم قلة العدد والعتاد والصلاحيات الممنوحة للامن مقارنة بدول اخرى ورغم عدم مساعدة القضاء المتساهل والقانون المتراخي في المغرب لهم في عملهم بدعوة حقوق الانسان الحاضرة والمتسببة الى جانب الجهل والفقر في انتشار الجريمة والفوضى والغائبة والمغيبة اي حقوق الانسان عندما يتعلق بالصحة والتعليم والسكن والشغل وغيرهما من حقوق اساسية للمواطن كان الدولة تفصل المجرم على المواطن المسالم او رجل الامن الذي يخدم وطنه
ولتجفيف منابع الارهاب على الدولة محاربة الجهل والامية والفقر والتفقير وفتح الكتاتيب القرانية لي كانت زمان حيث لم نكن نرى مشرمل او مجرم او ارهابي لانها كانت الى جانب الوالدين والمدرسة تربي على الاخلاق والقيم الانسانية والاسلامية الحقيقية السمحاء وحبدا لو رصدت لها اموال الاضرحة والزوايا
وفي الاخير شكرا للامن الوطني
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19 - كمال الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:29
المهم تم القبض عليهم يجب ان ينالو أشدَّ العقاب عاش الملك و الشعب و تحية إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد للقبض على هاؤلاء الهيوش
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20 - الطاهر الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:30
مادا سيكون جواب الاستاد في الاستراتيجيات السيد الدكتور منار السليمي ???? اليس هناك تناقض في نظريته و ما توصل اليه الامن المشكور عاى مجهوداته لامن المملكة الشريفة..???
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21 - عبدو الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:31
نرجو من الدولة أن تطبق فيهم حكم الاعدام حتى يكونو عبرة لمن تسوي له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم الوحشية
وأن يكون كل فرد من أفراد المجتمع المغربي رجل أمن
فإن رأى شخص يشتبه فيه أو ينتمي إلى جهة مجهولة تريد المساس بأمن هذه الدولة المغربية المباركة أن يخبر الجهات المختصة اسأل ألله أن يحفظ بلادنا المغرب ويحفظ اميرها الملك محمد السادس نصره ألله
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22 - نور الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:31
ذياب منفردة تريد قتل السواح ؟؟؟؟مذا يعني هذا ؟؟؟
كل جريمة لها دوافع واهداف ما عدى الجريمة التي ترتكب من غير قصد أو خطء .
ممكن في احد يفهمني ويشرح لي ماذا يجري لأني لم استوعب ولم افهم هذه النتيجة
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23 - martili الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:32
عندما يفجر الارهابي اللعين المارة في الشرع العام وتسأله ما ذنب الرضيع الذي مات في حظن امه ؟ سيكون جوابه انه لم يكن قصده الرضيع. وربما تراه يتأسف ويدرف دموع التماسيح. ما هته العقلية الجرتومية والدخيلة على مجتمعنا المسالم و المتعايش مع كل البشر مهما تكن عقيدته. الاسلام هو التسامح اولا واخيرا.
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24 - ملاحظ الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:34
جريمة تم التخطيط لها مسبقا وكانت عن سبق إصرار وترصد .........
ومن أبرز أدوات الجريمة التي تم إعدادها "مقلاع مطاطي" (جباد كاري) مع خمس (5) حصى (حجيرات) .....!!!!
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25 - حسيسان الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:35
سبق ان قلت ان تنظيم داعش لم يؤكد او ينفي انتساب العملية له حقيقة الحسنة الوحيدة هي سرعة اعتقال الجناة التي بلا شك ستجنب اعتقال الأبرياء
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26 - سكزوفرين الأحد 23 دجنبر 2018 - 21:36
احد الاصدقاء الذي شارك في وقفة تضامنية افادني بملاحظة في غاية الأهمية وهي غياب اصحاب اللحايا فيها.
هذا دليل اضافي على انه ليس في القنافذ املس.
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