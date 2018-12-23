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كُتّاب وآراء
الناطق باسم الأمن يكشف تفاصيل جديدة حول "جريمة شمهروش"
كشف بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بخصوص الأشخاص الأربعة المشتبه فيهم بتنفيذ وحضور جريمة القتل البشعة في حق السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة "شمهروش" نواحي مراكش.
وأوضح المسؤول الأمني أن العملية الإجرامية التي ارتكبت لم يكن مخططا لها مسبقاً أو بتنسيق مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مشيرا إلى أن "الهدف الإجرامي كان غير محدد بالضبط، لكنهم كانوا يبحثون عن هدف محتمل".
الناطق باسم الأمن الوطني، الذي حل ضيفا على البرنامج التلفزي "حديث مع الصحافة"، أورد أن "شخصا واحدا من المنفذين هو من له سابقة في قضية التطرف سنة 2013، وهو من قام بالتأثير على البقية بإذكاء الطابع التكفيري لديهم".
وبخصوص الفيديو المنسوب لعملية ذبح السائحتين، أكد الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، أن البحث متواصل من أجل تحليل هذا الشريط، بعد إحالته على مختبر تحليل الآثار والتكنولوجية الرقمية التابع للسلطات الأمنية.
وأضاف المتحدث قائلا: "ليس من السهولة المتصورة أن يتم تحديد صحة الفيديو، خصوصا وأن الشريط لا يظهر فيه أي خلفية وحتى الملابس التي تظهر ضمن المحتوى الرقمي غير متطابقة مع ما ذهبت إليه القناعات في مسرح الجريمة".
وشدد المسؤول ذاته على أن "الخبرة التقنية تجري على قدم وساق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وسيتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها".
وحول ما راج بخصوص مساهمة "بائع حلوى" في اعتقال المشتبه فيهم داخل حافلة للنقل العمومي، نفى بوبكر سبيك صحة ذلك، وأكد أن "التوقيف كان نتيجة تنسيق أمني واستخباراتي خالص بعد توفر معلومات دقيقة حول الأماكن التي يمكن أن ينتقلوا إليها".
من جهة ثانية، قال الناطق باسم "مديرية الحموشي" إن الأشخاص الأربعة قرروا ارتكاب العملية الإرهابية يوم 12 دجنبر من الشهر الجاري، لينتقلوا بعد يومين خارج مدينة مراكش للبحث عن هدف لهم، وبالضبط بدائرة إمليل. كما أنه لم يسبق لهم أن تعرفوا أو شاهدوا الضحيتين، بخلاف ما راج.
وكشف أن فيديو تصوير مبايعة زعيم "داعش" تم بالمنطقة ذاتها في الخيمة التي كانوا يقيمون فيها، مضيفا أنهم أعلنوا مبايعتهم إلى التنظيم الإرهابي بدون وجود أي تنسيق مع جهة خارجية أو أجنبية.
ووفقا للتحقيقات الأمنية، يضيف المتحدث، فإن "تنظيم داعش لا علاقة له بالعملية الإرهابية، بل نحن أمام عمل إرهابي فردي على شاكلة الذئاب المنفردة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
يمكن لأي جاهل فاشل حاقد على المجتمع لا يعرف سوى لغة العنف و الهمجية أن يتحول إلا ذئب منفرد، خصوصا إذا تشبع بالفكر الوهابي التكفيري، و قد يقوم بأبشع الجرائم و بكل الوسائل الهمجية، طامعا في مضاجعة الحور العين على ضفاف أنهر الحليب و العسل في الجنة!!!
زد على ذلك أنه لا يوجد شخص عاقل يقبل أن ينحر بتلك الطريقة، و بالتالي ما لا نقبله لأنفسا لا يجب أن نقبله لغيرنا تحت أي مسوغ خصوصا مع من يثق فيك و يستأمنك.
والامن المغربي ينفي حقيقةالفيديو .وانه لا زال يبحث
خبر يطمئن النفوس قليلا ان العملية لا علاقة لها بداعش
بجب الصرامة و العقوبات القاسية في حق كل من يهدد امن البلاد .ويشوه صورة الاسلام
هؤلاء السياح امناء في بلدنا كيف ما كانت ديانتهم ..والاسلام يحرم قتل كل نفس بغير حق ..ومن بايع داعش على الدولة ان تحكم عليه بالاعدام ..حفظ الله هذا البلد ونصر دين الاسلام وحفظ كل مسلم
وتحياتنا الحارة للمجهودات المبذولة من السلطات الأمنية
فما وقع في بلدنا الحبيب؛ أمر محزن للأسف الشديد ،لأن اسلامنا بريء كل البراءة من هذه الأعمال والأفعال الشنيعة التي لا أصل لها في ديننا الحنيف فلا كرامة للجماعات الإرهابية ولا مكان لهم بيننا .
الخوارج كلاب أهل النار قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم
بل وتزيد للمشكلة ابهاما أكثر.
واشكر رجال الامن الوطني بمختلف مديرياته وتخصصاته على عملهم ومجهوداتهم الجبارة وتضحياتهم ومعانتهم على طول السنة وفي هذا الحادث رغم قلة العدد والعتاد والصلاحيات الممنوحة للامن مقارنة بدول اخرى ورغم عدم مساعدة القضاء المتساهل والقانون المتراخي في المغرب لهم في عملهم بدعوة حقوق الانسان الحاضرة والمتسببة الى جانب الجهل والفقر في انتشار الجريمة والفوضى والغائبة والمغيبة اي حقوق الانسان عندما يتعلق بالصحة والتعليم والسكن والشغل وغيرهما من حقوق اساسية للمواطن كان الدولة تفصل المجرم على المواطن المسالم او رجل الامن الذي يخدم وطنه
ولتجفيف منابع الارهاب على الدولة محاربة الجهل والامية والفقر والتفقير وفتح الكتاتيب القرانية لي كانت زمان حيث لم نكن نرى مشرمل او مجرم او ارهابي لانها كانت الى جانب الوالدين والمدرسة تربي على الاخلاق والقيم الانسانية والاسلامية الحقيقية السمحاء وحبدا لو رصدت لها اموال الاضرحة والزوايا
وفي الاخير شكرا للامن الوطني
وأن يكون كل فرد من أفراد المجتمع المغربي رجل أمن
فإن رأى شخص يشتبه فيه أو ينتمي إلى جهة مجهولة تريد المساس بأمن هذه الدولة المغربية المباركة أن يخبر الجهات المختصة اسأل ألله أن يحفظ بلادنا المغرب ويحفظ اميرها الملك محمد السادس نصره ألله
كل جريمة لها دوافع واهداف ما عدى الجريمة التي ترتكب من غير قصد أو خطء .
ممكن في احد يفهمني ويشرح لي ماذا يجري لأني لم استوعب ولم افهم هذه النتيجة
ومن أبرز أدوات الجريمة التي تم إعدادها "مقلاع مطاطي" (جباد كاري) مع خمس (5) حصى (حجيرات) .....!!!!
هذا دليل اضافي على انه ليس في القنافذ املس.