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الرئيسية | حوادث | مديرية الأمن تكشف عدد المشيدين بقتل السائحتين

مديرية الأمن تكشف عدد المشيدين بقتل السائحتين

مديرية الأمن تكشف عدد المشيدين بقتل السائحتين
هسبريس من الرباط
الأحد 23 دجنبر 2018 - 22:20

قال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إن المصالح الأمنية قامت بتشخيص هوية جميع الأشخاص الذين أشادوا بجريمة القتل البشعة في حق السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة "شمهاروش" نواحي مراكش.

ويتعلق الأمر وفقا للمعطيات الأمنية الرسمية، بتوقيف شخص باشتوكة آيت باها وآخر بنواحي ميدلت، وهو الذي راج أنه طالب باحث في القانون، لكن بوبكر سبيك أكد أنه "يقدم نفسه على أساس أستاذ باحث بينما يمتهن حرفة".

وأضاف الناطق باسم الأمن الوطني، في البرنامج التلفزي "حديث مع الصحافة"، مساء الأحد، أنه في "الوقت الذي نجد فيه إجماع بين جميع المغاربة على استنكار وإدانة الارهاب، غير أن هناك أصوات "نشاز وشاذة"، تشيد بمثل هذه الأعمال وقد تم توقيفها".

ودعا المسؤول الأمني المغاربة إلى التمييز بين حدود التعبير والنشر، وبين ما هو إجرامي، كالإشادة بالإرهاب، الذي يعاقب عليه القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - simo danmark الأحد 23 دجنبر 2018 - 22:31
كل ما يريده المواطن اليوم هو الأمن ثم الأمن لان الجريمة أصبحت متفشية في المغرب....نحب وطننا المغرب ولا نريد ان يمسه سوء.....نحن شعب مسالم مضياف نحب الخير للكل هده شيمنا وقيمنا.......يحب الضرب بيد من حديد على دئب سولت له نفسه المساس بالمغرب وأمنه
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21
2 - عادل الأحد 23 دجنبر 2018 - 22:33
على الدولة تغليب الإجراءات الفكرية على السجنية في حق المشيدين بالإرهاب، فلربما أناس جهلة، أما السفاحون فالإعدام هو القصاص،
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12
3 - مواطن الأحد 23 دجنبر 2018 - 22:34
الحبس والاعمال الشاقة في حق هؤلاء المجرمين العديمي الاخلاق
لازم لهم التربية ليتعلموا الاخلاق واحترام حقوق الاخرين
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16
4 - استغراب الأحد 23 دجنبر 2018 - 22:45
ندين و نشجب هذه الجريمة النكراء .. والله بقا فيا الحال من جهة دوك البنات مسكينات . جاو امنات و ماتو مغدورات من طرف وحوش في صفة بشر
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