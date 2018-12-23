مديرية الأمن تكشف عدد المشيدين بقتل السائحتين

هسبريس من الرباط

قال بوبكر سبيك، الناطق الرسمي بإسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إن المصالح الأمنية قامت بتشخيص هوية جميع الأشخاص الذين أشادوا بجريمة القتل البشعة في حق السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة "شمهاروش" نواحي مراكش.

ويتعلق الأمر وفقا للمعطيات الأمنية الرسمية، بتوقيف شخص باشتوكة آيت باها وآخر بنواحي ميدلت، وهو الذي راج أنه طالب باحث في القانون، لكن بوبكر سبيك أكد أنه "يقدم نفسه على أساس أستاذ باحث بينما يمتهن حرفة".

وأضاف الناطق باسم الأمن الوطني، في البرنامج التلفزي "حديث مع الصحافة"، مساء الأحد، أنه في "الوقت الذي نجد فيه إجماع بين جميع المغاربة على استنكار وإدانة الارهاب، غير أن هناك أصوات "نشاز وشاذة"، تشيد بمثل هذه الأعمال وقد تم توقيفها".

ودعا المسؤول الأمني المغاربة إلى التمييز بين حدود التعبير والنشر، وبين ما هو إجرامي، كالإشادة بالإرهاب، الذي يعاقب عليه القانون.