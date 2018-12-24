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كُتّاب وآراء
مروج للمخدرات يسقط في قبضة الأمن بآيت اعميرة
تمكنت السلطات المحلية في المقاطعة الثانية بباشوية آيت اعميرة، Hls، من توقيف أحد أكبر المروجين للمخدرات بمنطقة آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها. وقد حُجزت بحوزته كميات، وُصفت بالمهمة، من مخدر "الشيرا" وسنابل القنب الهندي (الكيف)، بالإضافة إلى دراجة نارية.
وكان المشتبه به، الملقب بـ"ابن الطالب"، وهو من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في الممنوعات، ضُبط في حالة تلبّس بترويج المخدرات في دوار باخير بجماعة آيت اعميرة، من طرف دورية للسلطات المحلية والقوات المساعدة.
وتم تقديم المشتبه به إلى مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، التي وضعته تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه.