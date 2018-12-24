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كُتّاب وآراء
حجز أقراص مهلوسة بقيمة مليون درهم بباب سبتة
تمكنت عناصر الفرقة المشتركة للمراقبة بمعبر باب سبتة، المكونة من عناصر الجمارك والأمن الوطني، من حجز 47 ألفا و 250 قرصا مخدرا.
وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر فرقة المراقبة، خلال عملية تفتيش للسيارات المارة من معبر باب سبتة، عثرت على هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المخدرة على متن سيارة مرقمة بإسبانيا.
كما أبرز الجمركي نفسه أن هذه العملية المشتركة مع عناصر الشرطة أسفرت، أيضا، عن اعتقال سائق السيارة المقيم بثغر سبتة.
وأضاف المصدر أن عملية تفتيش دقيق للسيارة مكن من العثور على الأقراص المخدرة، التي تقارب قيمتها المالية مليون درهم، مدسوسة بعناية في مخابئ معدة بعناية على مستوى الأبواب الأربعة ولوحة التحكم وأسفل المقود وباب الصندوق الخلفي.
وأشار المصدر الجمركي إلى أنه تمت إحالة المعني بالأمر على الفرقة الولائية للشرطة القضائية لمدينة تطوان لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.