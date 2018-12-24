الأمن يستبق رأس السنة بتوقيفات .. إسلاميون يشكون "الاستهداف"

هسبريس ـ عبد الرحيم العسري

اعتقلت السلطات الأمنية، اليوم الاثنين، شخصين ينتميان إلى التيار الإسلامي في مدينة فاس، ويرجح أن يتم توقيف أشخاص آخرين في مناطق مختلفة.

وأفاد مصدر من "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، أنه جرى اعتقال شخصين بمنطقتي "مزواغة" و"عين الله"، التابعة للجماعة القروية "سبع رواضي" الواقعة على بعد حوالي 14 كيلومترا من "العاصمة العلمية".

وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه تم اعتقالهما من طرف عناصر أمنية بزي مدني وليس عن طريق المكتب المركزي للأبحاث القضائية المختص في محاربة الجريمة الإرهابية.

وحول أسباب توقيفهما، قال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة التي تدافع عن المعتقلين الإسلاميين بتهم ذات صلة بقانون مكافحة الإرهاب: "نحن بصدد التواصل مع ممثلينا في مختلف المدن، لكن يرجح أن الأمر يتعلق بحملة سنوية تطال التيار الإسلامي في شهر دجنبر من كل سنة".

ويشير المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلطات الأمنية بالمغرب تشن حملات دورية تستهدف التيار السلفي المغربي في فترة الصيف وعند نهاية رأس السنة الميلادية".

ويرتقب أن تقوم السلطات الأمنية بالتحقيق مع الموقوفين قبل إطلاق سراحهم، إلا في حالات معدودة أو الاحتفاظ بهما على ذمة التحقيق. وسبق للسلطات أن شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف السلفيين بمختلف مناطق المملكة تزامنا مع اقتراب رأس السنة الميلادية الجديدة.

وفي سنة 2015، تم توقيف أزيد من أربعين شخصا في كل من مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء وسلا وفاس ووزان والخميسات ومكناس. وكان ضمنهم ثلاثة من أعضاء "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين"، إلى جانب عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين.