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الرئيسية | حوادث | تعاون الشرطة والدرك يطيح بمقترفي جريمة قتل بشعة في مكناس

تعاون الشرطة والدرك يطيح بمقترفي جريمة قتل بشعة في مكناس

تعاون الشرطة والدرك يطيح بمقترفي جريمة قتل بشعة في مكناس
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:00

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بتنسيق مع نظيرتها بالدرك الملكي وبناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عصابة إجرامية في مدينة مكناس.

وكشفت المديرية العامة للأمن الوطني، ضمن بلاغ، توقيف 3 إخوة أشقاء اليوم الاثنين، تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة، من أجل الاشتباه بتورطهم في جريمة قتل عمد مزدوج مقرونة بإضرام النار عمدا والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وأوضح المصدر أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهم، وهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، في الهجوم ليلة 14-15 دجنبر الجاري على منزل كائن بدوار "إزروفن" نواحي مدينة مكناس.

وشهدت الجريمة إضرام النار عمدا في المسكن، قبل تعريض قاطنيه للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، مما أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح نقلوا على إثرها للمستشفى.

"الأبحاث والتحريات المكثفة، التي باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من توقيف اثنين من المشتبه بما، اليوم الاثنين، وهما يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني"، تردف DGSN.

تدخل الشرطة والدرك تم بأحد مقالع الحجارة، الكائنة في منطقة مدارية بمدينة مكناس، من أجل إيقاف المعنيَّين بالأمر؛ وقد تمت العملية بالتزامن مع توقيف شقيقهما الثالث نواحي "العاصمة الإسماعيلية".

جدير بالذكر أنه تمت إحالة المشتبه فيهم على مصالح الدرك الملكي، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف جميع ملابسات الواقعة الإجرامية القاتلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Abdellah baroudi الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:07
شوفوا بلا فلسفه قتل عمد عقابه الاعدام اي عقاب آخر فهو غير رادع.
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92
2 - yass الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:12
وا عباد الله امن المجتمع في خطر.... تفعيل الاعدام
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84
3 - ADAM الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:14
هدا هو حال العاملين في الأمن بمختلف تلويناته ما إن يحلوا لغر جريمة حتى يبدؤوا في أخرى فتحية تقدير و إحترام لهم
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18
4 - كريم الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:18
الإعدام هو الوسيلة الوحيدة لتنقية المجتمع من الأوساخ.
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49
5 - من الناظور الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:19
انها قلة فرس الشغل هي التي تأتي بالجرائم والحريك الى أوربا عبر الزوارق والتشمكير في الازقة والمسؤولين نائمون على جنبهم اليمن حيد على راسي أو شقف
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-23
6 - بوتقموت الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:20
انا من وجهة نظري يجب تطبيق الاعدام في اربع حالات إجرامية:
1-التهجم على الغير وقتله(التشرميل في ابشع مظاهره مثلا)
2-الاغتصاب وخاصة القاصرين
3- لصوص المال العام.
4-الدواحش
والسلام والصلاة على الحبيب المصطفى
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34
7 - زكرياء المغربي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:22
هذا الزمن نرى فيه سوى القتل والسرقة والعنف والاغتصاب والحقد والكراهية من طرف الشباب المغربي كفى من ذلك نريد ان نرى إبتكارات وصناعات جيدة من طرف الشباب المغربي التي ستعود بالخير على المغاربة
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22
8 - أكاديري الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:28
هاهاها راه قلنا لكم ان المغرب بلد الإجرام والقتل و التشرميل وبما أن هاد الإجرام يقع بين المغاربة فلا نسمع الضجة الإعلامية والبكاء كما حصل مع السائحتين ...
قلت سابقا أن المغرب وقعت فيه جرائم تقشعر منها الأبدان ، فهناك من شرمل وقتل أمه وأبوه وأقربائه وهناك من عمل الكفتة في الجثة وهكذا ..
السؤال هو لماذا كثر الضجيج والبكاء على السائحتين ولم نسمع ذالك في جرائم بين المغاربة ..
الجريمة هي الجريمة سواءا وقعت للسياح أو للمغاربة ..
والدواعش معروفون بالإجرام والذبح لعنهم الله ..
يقتلون المسلمين فمابالك بالاوربي ..
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9
9 - Meryam Rochdi الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:30
المغرب يسير في اتجاه الخطر , على الدولة القيام بحملات تحسيسية و توعية للشعب عبر التلفاز و محاربة المخدرات و العنف و توفير العمل للبطاليين , لان الوضع لا يبشر سوى بكارثة كثرة الهرج و المرج , كثرة الاجرام و المجرمين ستحول المجتمع لفوضوي لحياة الغاب
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4
10 - simo الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:31
تبارك الله علينا ، اكثر الشعوب جهلاً وأميّة واكثرها إجراماً ، الاعدام هو الحل لمشاكلنا الامنية
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6
11 - ملاحظ الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:31
نطالب بالإعدام في مثل هذه الجرائم بلا رأفة. ولا رحمة
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6
12 - مواطن الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:32
بعض الجرائم تستلزم حكما بالإعدام و تطبيقه سريعا بعد إصدار الحكم و أكيد سيكون بمثابة وقاية لأن التشبت بالحياة من طبيعة البشر و لو كان من لديه روح إجرامية.
أب أفراد العصابة الأشقاء سيقول بأنه غير مسؤول عن هذه الأفعال هذا إن لم يكن بدوره من ذوي السوابق.
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2
13 - Saadoudi الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:33
تفعيل الاعدام ضروري و كما لا يخفى الاعدام يطبق فى الولايات المتحدة الامريكية
تفعيل الاعدام سيحد من الجرائم والشريعة الاسلامية تحث على تطبيقه
صورة و سمعة البلاد تتراجع الى الوراء و تنعكس على شتى الميادين
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3
14 - abdou الاثنين 24 دجنبر 2018 - 13:35
و والله العظيم للجريمة كثرت واستفحلت بالمغرب لو طبق شرع الله و نفذ حكم الاعدام لتم ردع المجرمين
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3
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