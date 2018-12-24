التفاصيل الكاملة لجريمة "عين الدياب" بالبيضاء .. غرام وغيرة ودماء

هسبريس من الدار البيضاء

اهتزَّ الشريط الساحلي "عين الدياب" بمدينة الدار البيضاء، مساء السبت الماضي، على وقع جريمة دموية راح ضحيتها شاب ثلاثيني، وجّه طعنات عديدة إلى مرافقته بواسطة السلاح الأبيض ليقوم بعدها بذبح نفسه من الوريد إلى الوريد.

وتنفرد جريدة هسبريس الإلكترونية بنشر التفاصيل الحصرية للحادثة الدموية، التي وقعت قرابة الساعة العاشرة ليلا بمرأب لركن السيارات محاذ لمطعم الوجبات السريعة "ماكدونالز".

وأفادت المصادر بأن الجاني القتيل أقَلَّ مرافقته، التي تجمعه بها علاقة عاطفية، بواسطة سيارته الخاصة من الحي الحسني صوب "كورنيش عين الدياب"، عشية يوم السبت، مُرفقين بابنة أخت الضحية، بطَلب من الشاب الذي يوجد في عقده الثالث.

وتضيف مصادر الجريدة الإلكترونية أن العلاقة بين الطرفين شهدت فتورا نسبيا طيلة فترة من الزمن؛ وهو ما دفع الشاب إلى مراقبتها من أجل التأكد من عدم ارتباطها بشخص آخر، حيث كان يتردد بين الفينة والأخرى على ابنة أخت الضحية، بغية معرفة دوافع التوتر "غير المفهوم" الذي تعرفه علاقتهما العاطفية، لأنها لم تكن ترد على اتصالاته الهاتفية في بعض الأحيان.

وتوضح المصادر ذاتها أن الضحية تقطن في الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية، بينما يتحدر الجاني من الحي المحمدي، ويشتغل في مجال بيع الخضر والفواكه.

ودارت الواقعة الدموية داخل سيارة الجاني بالقرب من شاطئ "عين الدياب"، فخلافا لما تم تداوله بأنه وجد عشيقته رفقة شاب آخر بمطعم الوجبات السريعة، ما تسبب في غضبه، ومن ثمة ارتكابه للجريمة، فإن مصادر هسبريس تشدد على أن الشاب ظل يشتكي طيلة الطريق من لا مبالاة رفيقته؛ لكن لم تكن تتوقع أن تصل تطورات الموضوع إلى درجة محاولة قتلها.

تبادل الجاني مع رفيقته أطراف الحديث، بعدما وصلا إلى مرأب ركن السيارات، ليفقد صوابه بشكل مفاجئ، حيث وجّه إليها عبارات اللوم والعتاب، محملا إياها مسؤولية فتور العلاقة بينهما، قبل أن يباغتها ويطعنها بالسكين الذي خبأه داخل السيارة؛ غير أن الفتاة تمكّنت من الهرب، وشرعت في طلب النجدة من ابنة أختها التي تدخلت من أجل فك النزاع، لتتعرض هي الأخرى إلى ضربة في يدها.

خرجت الضحية من السيارة، طالِبة النجدة من قبل المارة؛ لكن الجاني تمكن من الإمساك بها مرة ثانية، إذ شرع في طعنها في مناطق متفرقة من جسدها، فأصابها في العنق والبطن، ليوجّه طعنات قاتلة إلى نفسه.

لم يتمكن الشاب الثلاثيني من النجاة، إذ لم تنفع معه الإسعافات الأولية، لينقل الضحية إلى مستشفى مولاي يوسف بالدار البيضاء، لتفتح السلطات الأمنية تحقيقا في الموضوع، من أجل معرفة الدوافع الحقيقية وراء الجريمة..

وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الفتاة الضحية نقلت من مستشفى مولاي يوسف إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، تحديدا إلى قسم الجراحة الباطنية، حيث خضعت لعملية تكللت بالنجاح، في انتظار أن تستعيد عافيتها حتى تكشف للشرطة الحقيقة كاملة.