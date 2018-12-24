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موالاة تنظيم "داعش" توقف شابين في اشتوكة
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:10
تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، صباح اليوم الاثنين، من إيقاف شخصين في العشرينيات من العمر، بكل من دوار "تنخزاز" في الجماعة الترابية واد الصفا ودوار "محمد أوعمر" في جماعة سيدي بيبي، للاشتباه في موالاتهما لتنظيم "داعش".
المشتبه فيهما، اللذان حُجزت لديهما مطبوعات وصور وأجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، جرى الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات ارتباطهم بالتنظيم الإرهابي.
يذكر أن إيقاف الشخصين المذكورين يندرج في إطار العمليات الاستباقية التي تقوم بها المصالح الأمنية عبر ربوع المملكة من أجل مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - زكرياء المغربي الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:25
الحكم بالإعدام الإعدام ثم الإعدام ولن تبقى مثل هذه الأشياء مرة اخرى
2 - j'aime mon Maroc الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:27
كل التحية والتقدير لرجال الأمن الوطني البواسل
3 - مغربي محب للحياة الاثنين 24 دجنبر 2018 - 16:35
يجب الامساك باي واحد بهدد سلامة المواطنين سواء كان ارهابيا او منحرفا او مختلا، لان الحق في الحياة هو اقدس واسمى منصت عليه جميع الديان والقوانين، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، تحية لرجال الأمن البواسل
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