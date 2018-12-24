موالاة تنظيم "داعش" توقف شابين في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكنت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، صباح اليوم الاثنين، من إيقاف شخصين في العشرينيات من العمر، بكل من دوار "تنخزاز" في الجماعة الترابية واد الصفا ودوار "محمد أوعمر" في جماعة سيدي بيبي، للاشتباه في موالاتهما لتنظيم "داعش".

المشتبه فيهما، اللذان حُجزت لديهما مطبوعات وصور وأجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء، جرى الاحتفاظ بهما تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ظروف وملابسات ارتباطهم بالتنظيم الإرهابي.

يذكر أن إيقاف الشخصين المذكورين يندرج في إطار العمليات الاستباقية التي تقوم بها المصالح الأمنية عبر ربوع المملكة من أجل مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي.