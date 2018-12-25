24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:32
|16:06
|18:28
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمهور اتحاد طنجة
- الملكة إليزابيث تدعو إلى السلام وإبداء النوايا الحسنة
- الصومال ينهي حياة مدبر تفجيرات بسيارات ملغومة
- البحرين تحتج على اتهام بـ"تعنيف وتهميش الشيعة"
- "الكريسماس" يحرّر متهما بقتل زوجته في أستراليا
الأمن يستبق رأس السنة بتوقيفات .. إسلاميون يشكون "الاستهداف" (5.00)
تعاون الشرطة والدرك يطيح بمقترفي جريمة قتل بشعة في مكناس (5.00)
- التفاصيل الكاملة لجريمة "عين الدياب" بالبيضاء .. غرام وغيرة ودماء - (67)
- الأمن يستبق رأس السنة بتوقيفات .. إسلاميون يشكون "الاستهداف" - (50)
- تعاون الشرطة والدرك يطيح بمقترفي جريمة قتل بشعة في مكناس - (49)
- الفتيت: "جريمة شمهروش" إرهابية .. وجهات تنشر ثقافة اليأس - (49)
- الكنبوري يدعو إلى حوار وطني لمقاومة التطرف و"الجاهلية الرعناء" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حيازة مخدر الشيرا تجر ستينيا إلى قضاء مراكش
أحالت مصالح الدرك الملكي بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، الاثنين، على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، ستينيا من أجل تهمة المتاجرة في مخدر الشيرا.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي المذكور أوقفت، يوم السبت الماضي خلال دورية روتينية، الستيني سالف الذكر متلبسا بحيازة 250 غرام من مخدر الشيرا.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تفتيش محل سكنى الستيني الموقوف، الذي غادر أسوار السجن منذ ثلاثة أيام، أسفرت عن العثور على 120 كيلوغراما من مخدر الكيف المعد للترويج.
وقد جرى اقتياد الستيني الموقوف إلى مقر المركز الترابي للدرك بتمصلوحت، حيث وُضع رهن إجراءات الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.