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الرئيسية | حوادث | حيازة مخدر الشيرا تجر ستينيا إلى قضاء مراكش

حيازة مخدر الشيرا تجر ستينيا إلى قضاء مراكش

حيازة مخدر الشيرا تجر ستينيا إلى قضاء مراكش
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 04:04

أحالت مصالح الدرك الملكي بجماعة تمصلوحت بإقليم الحوز، الاثنين، على وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، ستينيا من أجل تهمة المتاجرة في مخدر الشيرا.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي المذكور أوقفت، يوم السبت الماضي خلال دورية روتينية، الستيني سالف الذكر متلبسا بحيازة 250 غرام من مخدر الشيرا.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية تفتيش محل سكنى الستيني الموقوف، الذي غادر أسوار السجن منذ ثلاثة أيام، أسفرت عن العثور على 120 كيلوغراما من مخدر الكيف المعد للترويج.

وقد جرى اقتياد الستيني الموقوف إلى مقر المركز الترابي للدرك بتمصلوحت، حيث وُضع رهن إجراءات الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.

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