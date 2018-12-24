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الرئيسية | حوادث | محاولة هتك عرض قاصر تجر شابا إلى القضاء

محاولة هتك عرض قاصر تجر شابا إلى القضاء

محاولة هتك عرض قاصر تجر شابا إلى القضاء
إبراهيم مغراوي
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:15

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأيت أورير بإقليم الحوز، اليوم الإثنين، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف شابا في عقده الثاني، من أجل محاولة هتك قاصر تبلغ من العمر 14 سنة.

وقالت مصادر هسبريس إن النيابة العامة أحالت الشاب المذكور على سجن الوداية، ضواحي مراكش، في انتظار فتح تحقيق معمق معه من طرف قاضي التحقيق.

وكان حي "أزنتو"، التابع لدائرة أيت أورير بإقليم الحوز، عرف يوم السبت الماضي محاولة هتك عرض القاصر بعدما استغل الشاب المذكور غياب أمها عن المنزل، فدق الباب وطلب من الفتاة شربة ماء، لكنها انتبهت إلى حيلته، فطلبت منه أن يقصد مسكن أسرته ليروي عطشه، لكنه دفع الباب بقوة وأسقطها أرضا.

وأضافت مصادر هسبريس أن الشاب هاجم الفتاة داخل المنزل، وحملها إلى إحدى الغرف لهتك عرضها، لكنها انقضت على عضوه التناسلي، وضغطت عليه بقوة، ما جعله يتَضَوَّرَ ألما، فاستغلت ذلك لتفر هاربة خارج مسكنها.

وإثر توصله بإخبارية في الموضوع، أرسل قائد الدرك الملكي بأيت أورير دورية لإحضار المعني بالأمر إلى المركز الترابي، فوضع بأمر من النيابة العامة رهن تدابير الحراسة النظرية، للاستماع إليه في محضر قانوني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من ألمانيا الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:32
الله يعطيك الصحة ابنتي، بنادم مكبوت الله يستر الله يحفظ وليدات الجميع
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13
2 - مغربية الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:40
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبح المغرب في أزمة انحطاط أخلاقي بما في الكلمة من معناها الدقيق لم يعد هناك أدنى خوف من عواقب كل جريمة قد يقدم عليها أي مجرم سواء اغتصاب أو قتل أو أو أو. أصبح الاستهتار بكل الأخلاقيات والمبادئ الإنسانية السامية حقيقية شئ مؤسف لأننا نعيش كل يوم جريمة مختلفة والأسوء من هذا أن كل مرتكبيها شباب في مقتبل العمر اذا علينا معرفة السبب من جذوره ونعالج. الامر لنتخطي أزمة الانحطاط الاخلاقي
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3 - مصطفى الاثنين 24 دجنبر 2018 - 22:44
غياب التربية الأسرية والانحلال الخلقي بالمجتمع بالإضافة إلى تعاطي الشباب لاستهلاك المخدرات وضعف الصرامة في تشديد العقوبات مع الاعمال الشاقة كلها عوامل تؤدي إلى الاقدام على مثل هده الأفعال الشنيعة ناهيك عن فشل المنظومة التعليمية ببلادنا خاصة فيما يتعلق بتلقين مبادئ الاحترام والأخلاق الحسنة وحب الآخر و دحض الكراهية وزرع روح المواطنة والمبادرة الحرة في نفوس شباب اليوم .
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