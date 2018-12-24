محاولة هتك عرض قاصر تجر شابا إلى القضاء

إبراهيم مغراوي

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأيت أورير بإقليم الحوز، اليوم الإثنين، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف شابا في عقده الثاني، من أجل محاولة هتك قاصر تبلغ من العمر 14 سنة.

وقالت مصادر هسبريس إن النيابة العامة أحالت الشاب المذكور على سجن الوداية، ضواحي مراكش، في انتظار فتح تحقيق معمق معه من طرف قاضي التحقيق.

وكان حي "أزنتو"، التابع لدائرة أيت أورير بإقليم الحوز، عرف يوم السبت الماضي محاولة هتك عرض القاصر بعدما استغل الشاب المذكور غياب أمها عن المنزل، فدق الباب وطلب من الفتاة شربة ماء، لكنها انتبهت إلى حيلته، فطلبت منه أن يقصد مسكن أسرته ليروي عطشه، لكنه دفع الباب بقوة وأسقطها أرضا.

وأضافت مصادر هسبريس أن الشاب هاجم الفتاة داخل المنزل، وحملها إلى إحدى الغرف لهتك عرضها، لكنها انقضت على عضوه التناسلي، وضغطت عليه بقوة، ما جعله يتَضَوَّرَ ألما، فاستغلت ذلك لتفر هاربة خارج مسكنها.

وإثر توصله بإخبارية في الموضوع، أرسل قائد الدرك الملكي بأيت أورير دورية لإحضار المعني بالأمر إلى المركز الترابي، فوضع بأمر من النيابة العامة رهن تدابير الحراسة النظرية، للاستماع إليه في محضر قانوني.