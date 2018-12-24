إشهار السلاح يشل حركة معتد على سيدة بفاس‎

هسبريس من الرباط

وجد مفتش شرطة ممتاز يعمل بدائرة الشرطة بندباب بولاية أمن فاس نفسه مضطرا إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله؛ وذلك من أجل توقيف شخص يبلغ من العمر 54 سنة، اعتدى على ضحية من أقربائه باستعمال سلاح أبيض.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن عناصر الشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه على مستوى حي بندباب؛ وذلك بناء على إشعار حول قيامه بتعريض سيدة تقربه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وحاول تعريض حياة عناصر الأمن للخطر بواسطة سكين من الحجم الكبير، ما اضطر موظف الشرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك بعدما تسنى تحييد الخطر وتوقيف المعني بالأمر.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم نقل الضحية للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.