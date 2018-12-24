شبهة الإرهاب تورّط شخصا بمدينة القصر الكبير

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر أمنية بمدينة القصر الكبير، صباح اليوم، من توقيف شخص يُشتبه في انتمائه إلى خلية إرهابية متطرفة وموالية لتنظيم "داعش"؛ وذلك بناء على معطيات وفرها جهاز الاستعلامات العامة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن العملية جاءت إثر مداهمة قامت بها عناصر أمنية لمنزل المعني بالأمر بالحي السكني السلام، حيث جرى اعتقاله ونقله إلى مخفر الشرطة من أجل تعميق البحث معه.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وضعت الموقوف، وهو من مواليد 1990، متزوج وأب لطفلين، رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.