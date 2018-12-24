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الرئيسية | حوادث | شبهة الإرهاب تورّط شخصا بمدينة القصر الكبير

شبهة الإرهاب تورّط شخصا بمدينة القصر الكبير

شبهة الإرهاب تورّط شخصا بمدينة القصر الكبير
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 21:10

تمكنت عناصر أمنية بمدينة القصر الكبير، صباح اليوم، من توقيف شخص يُشتبه في انتمائه إلى خلية إرهابية متطرفة وموالية لتنظيم "داعش"؛ وذلك بناء على معطيات وفرها جهاز الاستعلامات العامة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن العملية جاءت إثر مداهمة قامت بها عناصر أمنية لمنزل المعني بالأمر بالحي السكني السلام، حيث جرى اعتقاله ونقله إلى مخفر الشرطة من أجل تعميق البحث معه.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية وضعت الموقوف، وهو من مواليد 1990، متزوج وأب لطفلين، رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هشام الاثنين 24 دجنبر 2018 - 21:31
اللهم اجعل هدا البلد آمنا (المغرب)
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3
2 - المغرب المغرب الاثنين 24 دجنبر 2018 - 21:32
كيفما كيقول المثل متديرش متخافش والانسان لي داخل سوق راسو ومتدين معندو مناش يخاف غير هو فهاد الوقت خاص الانسان يعرف معامن كيهضر ومعامن كيمشي والامن مكيضلم حتى حد لابد من وجود ااشبهة والقرينة عاد كيمشيو يشدو اي واحد
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-2
3 - الياس الاثنين 24 دجنبر 2018 - 21:44
في المغرب يعطون اهمية كييرة للأجانب لكي يعيشو حرية الجسد بدون ارهاب اما نحن في وطننا اذا لم نحترم مقدساته نلقى انتقاذات كثيرة قد تصل القتل بالرغم من ان المغرب متعايش مع جميع الثقاقات والانواع البشرية ولكن للاسف بعض العقول المتخلفة هي سبب الانحطاط وقلة الوعي والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تنحد حريتي اما حرية الآخر بالمغرب؟ حلل وناقش
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-1
4 - Observateur الاثنين 24 دجنبر 2018 - 21:51
تحياتي للأمن الوطني .. المرضى النفسانيون كثر في بلدنا .. الكافر الحقيقي هو من يدعو إلى قتل الغير المسلمين .. علاش الغير المسلمين في العالم بشحال هوما .. تقريبا ستة مليارات شخص .. إذا هؤلاء كاملين خاسهوم يتقلو !؟ إوا، الدواء و السيارات و الطائرات و المواد الغذائية و معالجة المياه و الكهرباء و البنية التحتية وو كيفاش تعماليها !؟ لحماقا هاذي .. لا للتساهل مع الإرهابيين القتلة
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