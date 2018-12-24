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كُتّاب وآراء
"البسيج" يوقف ثلاثة "أشخاص متطرفين" ببرشيد
تمكنت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع الإدارة العامة للمحافظة على التراب الوطني ببرشيد، والدرك الملكي بالسوالم سرية برشيد، اليوم الإثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في موالاتهم لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف اختصارا بـ"داعش".
وحسب مصادر هسبريس فإن العملية أسفرت عن توقيف أحد المشتبه فيهم بأحد دواوير جماعة السوالم الطريفية، في حين جرى توقيف المشتبه فيه الثاني على مستوى حي الوحدة بمركز حد السوالم، قبل أن يتمكّن التنسيق الأمني الثلاثي من توقيف شخص ثالث بمدينة برشيد.
وأضافت المصادر ذاتها أن "البسيج" اقتاد المشتبه فيهم الثلاثة إلى مدينة الرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الاستماع إليهم تمهيديا، وإحالتهم على القضاء للنظر في صك الاتهام الموجه إليهم، لاتخاذ القرار القانوني المناسب في حقهم.
ويأتي اعتقال المشتبه فيهم في إطار المجهودات التي يبذلها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع "الديستي" والأمن والدرك، في إطار الإجراءات الأمنية الاستباقية للقضاء على الخلايا الإرهابية النائمة، على خلفية الحادث الإرهابي الذي ذهبت ضحيته سائحتان بمنطقة إمليل، نواحي مراكش.