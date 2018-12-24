كيلوغرام كوكايين يجرّ ثلاثينيا إلى قضاء الناظور

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي "باريوشينو" من توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك إثر محاولته إدخال كمية من الكوكايين إلى مدينة الناظور.

وأوضحت مصادر الجريدة أن جمركيين ارتابوا في أمر الثلاثيني، وبعد إخضاعه للتفتيش تم العثور على حوالي كيلوغرام من مخدر الكوكايين المعد للترويج.

وجرى وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بعد تسليمه لعناصر الشرطة القضائية بالناظور، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.