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الرئيسية | حوادث | البحرية الملكية تنقذ 202 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تنقذ 202 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تنقذ 202 مرشحا للهجرة السرية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 06:10

تدخلت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، يومي 22 و23 دجنبر الجاري، بعرض البحر الأبيض المتوسط لإنقاذ مرشحين للهجرة السرية من الغرق.

وقد أنقذت عناصر البحرية الملكية 202 مرشحا للهجرة السرية، غالبيتهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يوجد من بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قوارب تقليدية.

وقد تم العثور كذلك على خمسة جثت على متن هذه القوارب، في حين كانت الوضعية الصحية لباقي المهاجرين السريين متدهورة. وقد تلقوا الإسعافات الأولية على متن الوحدات التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى موانئ الناظور وطنجة والحسيمة.

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