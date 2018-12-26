حوادث السير بالمدن .. 32 قتيلا و 1887 جريحا

هسبريس - و.م.ع

لقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب 1887 آخرون بجروح، إصابة 78 منهم بليغة، في 1471 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 دجنبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألف و136 مخالفات، وأنجزت 12.049 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 24 ألف و87 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و318 ألف و650 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5359 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6559 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 131 مركبات.