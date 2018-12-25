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كُتّاب وآراء
"البسيج" ينقل مشتبها فيه من السراغنة إلى الرباط
أوقفت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، اليوم الثلاثاء، شخصين على ذمة التحقيق في جريمة القتل التي وقعت بمنطقة "شمهروش" بإقليم الحوز؛ الأول من دوار النواجي بجماعة العطاوية، والثاني من دوار الجديد بدائرة المربوح.
وتم اقتياد المعنيين بالأمر إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، للاستماع إليهما، في إطار التحقيق الأولي، الذي ترتب عنه إطلاق سراح المنتمي إلى جماعة المربوح، والاحتفاظ بالثاني الذي يبلغ من العمر 41 سنة، وهو أخ واحد من أعضاء تنظيم "داعش" بسوريا، لاستكمال البحث الذي يجري تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعاصمة المملكة المغربية.
وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أوقفت، في الصباح الباكر أمس الإثنين، على ذمة التحقيق، شابين من مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وآخر بتجزئة الحرمل بمدينة تامنصورت. كما أوقف فريق أمني من "البسيج"، يوم الأحد الماضي، مشتبها فيه بمنطقة الشويطر، التابعة لإقليم الحوز ضواحي مراكش.
وقام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالإفراج عن المشتبه فيه (متزوج وأب لطفلين) الذي اعتقلته في "دوار الحرمل" بجماعة حربيل، بعد التحقيق معه على خلفية "جريمة شمهروش"، لعدم ثبوت ضلوعه فيها.