24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. فاجعة "إمليل".. لا مناص من تجفيف المنابع (5.00)

  2. الإشادة بـ"جريمة شمهروش" تحيي نقاش العقوبات في القانون المغربي (5.00)

  3. عشرات النواب يطالبون العثماني بإقرار السنة الأمازيغية عطلة رسمية (5.00)

  4. المغرب يُشدد المراقبة في منافذ العبور تحسباً لعودة "الدواعش" (5.00)

  5. بنعبد القادر: امتحانات التوظيف تكرّس الشفافية والمساواة بين المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "البسيج" ينقل مشتبها فيه من السراغنة إلى الرباط

"البسيج" ينقل مشتبها فيه من السراغنة إلى الرباط

"البسيج" ينقل مشتبها فيه من السراغنة إلى الرباط
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 19:35

أوقفت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، اليوم الثلاثاء، شخصين على ذمة التحقيق في جريمة القتل التي وقعت بمنطقة "شمهروش" بإقليم الحوز؛ الأول من دوار النواجي بجماعة العطاوية، والثاني من دوار الجديد بدائرة المربوح.

وتم اقتياد المعنيين بالأمر إلى مقر المركز القضائي للدرك الملكي بقلعة السراغنة، للاستماع إليهما، في إطار التحقيق الأولي، الذي ترتب عنه إطلاق سراح المنتمي إلى جماعة المربوح، والاحتفاظ بالثاني الذي يبلغ من العمر 41 سنة، وهو أخ واحد من أعضاء تنظيم "داعش" بسوريا، لاستكمال البحث الذي يجري تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بعاصمة المملكة المغربية.

وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أوقفت، في الصباح الباكر أمس الإثنين، على ذمة التحقيق، شابين من مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وآخر بتجزئة الحرمل بمدينة تامنصورت. كما أوقف فريق أمني من "البسيج"، يوم الأحد الماضي، مشتبها فيه بمنطقة الشويطر، التابعة لإقليم الحوز ضواحي مراكش.

وقام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالإفراج عن المشتبه فيه (متزوج وأب لطفلين) الذي اعتقلته في "دوار الحرمل" بجماعة حربيل، بعد التحقيق معه على خلفية "جريمة شمهروش"، لعدم ثبوت ضلوعه فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.