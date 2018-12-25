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الرئيسية | حوادث | سرقة داخل وكالة بنكية تورّط شخصين في فاس

سرقة داخل وكالة بنكية تورّط شخصين في فاس

سرقة داخل وكالة بنكية تورّط شخصين في فاس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 22:05

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن أجنبي ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة عن طريق الكسر من داخل وكالة بنكية بالمدينة ذاتها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح ولاية أمن فاس كانت قد باشرت، ليلة الأحد الماضي، إجراءات معاينة سرقة بواسطة الكسر استهدفت وكالة بنكية، وانصبت على معدات معلوماتية ووثائق ومستندات بنكية.

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي اليوم الثلاثاء، مضيفا أن إجراءات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بمنزل يكتريه المشتبه فيه، مكنت من حجز جزء من الوثائق والمستندات المسروقة، علاوة على ضبط المعدات المعلوماتية المسروقة بحوزة شخص آخر يشتبه في تورطه في إخفاء المتحصلات الإجرامية.

وجرى وضع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يونس الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 22:34
هادشي لي ربحنا من الأفارقة، ما قدهومش السعاية زادوها بالسرقة.
لاحول و لا قوة إلا بالله
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2 - rbati الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 22:37
اهلا لكم بالضيوف الكرام ...مازال ما شفتو والو
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