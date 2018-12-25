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كُتّاب وآراء
سرقة داخل وكالة بنكية تورّط شخصين في فاس
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن أجنبي ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب سرقة عن طريق الكسر من داخل وكالة بنكية بالمدينة ذاتها.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح ولاية أمن فاس كانت قد باشرت، ليلة الأحد الماضي، إجراءات معاينة سرقة بواسطة الكسر استهدفت وكالة بنكية، وانصبت على معدات معلوماتية ووثائق ومستندات بنكية.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي اليوم الثلاثاء، مضيفا أن إجراءات التفتيش، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بمنزل يكتريه المشتبه فيه، مكنت من حجز جزء من الوثائق والمستندات المسروقة، علاوة على ضبط المعدات المعلوماتية المسروقة بحوزة شخص آخر يشتبه في تورطه في إخفاء المتحصلات الإجرامية.
وجرى وضع المشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية.
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تعليقات الزوّار (2)
لاحول و لا قوة إلا بالله