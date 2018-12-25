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الرئيسية | حوادث | وفاة عامل في حادث بمنجم فضة ضواحي تنغير

وفاة عامل في حادث بمنجم فضة ضواحي تنغير

وفاة عامل في حادث بمنجم فضة ضواحي تنغير
هسبريس من تنغير
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 23:10

لقي عامل في عقده الثالث مصرعه، الثلاثاء، في حادثة شغل بمنجم "الفضة" الواقع بالنفوذ الترابي لجماعة إميضر بإقليم تنغير، أثناء مزاولة عمله بداخل المنجم.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن الضحية، البالغ من العمر 34 سنة، تفاجأ بسقوط حجرة كبيرة عليه أثناء القيام بأشغال التنقيب والحفر على معدن الفضة، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة على الفور.

وأضافت المعطيات ذاتها أن جثة الضحية "م. أ" الذي لم يمض إلا أربعة أشهر على زواجه وينحدر من دوار امان نوقيدار، بجماعة واكليم، تم نقلها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لتنغير، فيما فتحت المصالح الأمنية المعنية تحقيقا أوليا لمعرفة جميع ملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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