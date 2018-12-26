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الرئيسية | حوادث | حادثة سير تصرع دركيا وتصيب زوجته بالرحامنة

حادثة سير تصرع دركيا وتصيب زوجته بالرحامنة

حادثة سير تصرع دركيا وتصيب زوجته بالرحامنة
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 08:08

لفظ دركي تابع للمركز الترابي بصخور الرحامنة أنفاسه الأخيرة، الثلاثاء، في حادثة سير إثر انقلاب سيارته بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينة ابن جرير والدار البيضاء.

وأصيبت في الحادثة نفسها زوجة الهالك بجروح خطيرة، نقلت على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي لابن جرير لتلقي الفحوصات والعلاجات الضرورية.

وفور توصل كل من السلطة المحلية والمركز الترابي للدرك الملكي بصخور الرحامنة بخبر الحادثة، انتقل القائد ورجال الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات.

وقام عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، بعيادة زوجة الدركي الهالك التي ترقد بالمستشفى المحلي لابن جرير، للاطمئنان على حالتها الصحية، كما استمع لتوضيحات الأطر الطبية حول وضعها الصحي.

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