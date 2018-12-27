24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. نقابة تُسلم مجلس المنافسة مذكرةً لضبط أسعار المحروقات بالمغرب (5.00)

  2. "مهاجرون أفارقة" يبيعون أعشابا جنسية قاتلة لعلاج "فحولة معطوبة" (5.00)

  3. مطالبة بفرض "ضريبة المسجد" على مسلمي ألمانيا (5.00)

  4. "جريمة شمهروش" والتصور المغشوش (5.00)

  5. إقرار مسطرة جديدة للنظر في "تظلمات الأمنيّين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حقوقيون يطلبون توقيف "مغتصب طفل" عن العمل

حقوقيون يطلبون توقيف "مغتصب طفل" عن العمل

حقوقيون يطلبون توقيف "مغتصب طفل" عن العمل
هسبريس - أمال كنين
الخميس 27 دجنبر 2018 - 10:08

في الوقت الذي قرّرت فيه استئنافية مراكش تأجيل قضية اغتصاب طفل من ذوي التثلث الصبغي خلال وجوده بمخيم صيفي بمدينة سلا إلى الـ14 من يناير المقبل، تطالب فعاليات حقوقية بضرورة توقيف المدرب ع. ل المتهم في القضية عن مباشرة عمله بمركز محمد السادس للمعاقين بمراكش.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة شددت على ضرورة "توقيف المشتبه فيه احترازيا عن العمل إلى حين البتّ في القضية من طرف القضاء، خاصة أنه لا يزال يمارس مهامه ويتعامل مع الأطفال المعاقين بمركز محمد السادس للمعاقين بمراكش".

وأعلنت الجمعية أن قاضي التحقيق، بعد استماعه للضحية الذي يبلغ من العمر 13 سنة بحضور والده ودفاعه، وإجرائه مواجهة مع المشتكى به، قرّر الاستمرار في التحقيق خلال جلسة 14 يناير المقبل.

وأكدت الهيئة الحقوقية سالفة الذكر أن التصريحات، التي أدلى بها الطفل خلال هذه الجلسة، تفيد بأنه تعرّض للاغتصاب في مقر المخيم من لدن مدرب بالمخيم، يدعى "ع. ل"، ومبرزة أن الأسرة دعمت تصريحات ابنها بالعديد من الشواهد والتقارير الطبية التي تؤكد تعرضه للاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وأعلنت الجمعية عن دعمها ومساندتها للطفل الضحية وعائلته، قائلة إن الأمر يتعلق بـ"انتهاك فظيع لحقوق المعاقين والطفل عموما"، مؤكدة على "ضرورة مكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين، وتوفير العلاج والحماية اللازمة لضحاياه".

كما طالب التنظيم الحقوقي، أيضا، بضرورة وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وسيادة القانون.

ويُتّهم المدرب ع. ل باغتصاب طفل من ذوي التثلث الصبغي داخل مخيم نظمه مركز محمد السادس للمعاقين الموجود مقره بعاصمة النخيل، بين 22 و28 يونيو الماضي، بمدينة سلا. وكانت أمّ الطفل م.ج قد بثت، في وقت سابق، شريطا مصورا تحكي فيه تفاصيل الواقعة، حيث أكدت تعرض ابنها للاعتداء الجنسي؛ وهو ما تبينه شهادة طبية تتوفر لديها، على حد تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الخميس 27 دجنبر 2018 - 10:22
اللهم إن هذا منكر لا زال المغتصب حرا طليقا يريدونه ان يغتصب الاطفال الاخرين تم يلقى عليه القبض لك الله ياوطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - Abdelghani الخميس 27 دجنبر 2018 - 10:32
الذين يسبون و يشتمون الجمعيات الحقوقية خاصة الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان هااا انتم انها الجمعية الوحيدة التي وقفت إلى جانب الطفل الذي تعرض اﻹغتصاب و هذه نقطة في بحر ... فهي دائما إلى جانب اي مواطن تعرض للظلم بغض النظر عن سنه و جنسه و لونه و عرقه و دينه ... و ليس فقط دورها في الوقوف إلى جانب المظلومين و إنما فضح انتهاكات الحقوق من اي كان و مؤازرة ذوي الحقوق مجانا و دعمهم ... تحية للجمعية فرع مراكش المنارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - souabni الخميس 27 دجنبر 2018 - 10:38
هؤلاء هم الدءاب المنفردة المفترسة.يا ريت لو كان القانون شديد كشدة قانون الارهاب على هؤلاء المغتصبين.فقوة القانون وشدة العقاب وصرامته وكدا عدم التساهل معهم كفيلين بردع هؤلاء الوحوش الادمية وكدا حماية من لا حماية له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - pour abdelghani ne 2 الخميس 27 دجنبر 2018 - 11:15
ولكن آ السي عبد الغني...فين هما الجمعيات الآخرين.. بحال متقيسش ولدي...بعد يدك على بنتي..انا وانت فالهوى سوى ا ولدي..جمعية حقوق المرأة اللي فضحونا بالجنس بالتراضي وإباحة الخيانة الزوجية باسم "فرجي ملكي واندير به ما بغيت"....وجسد المرأة ملك لها بحال إلى الناس قالو لها كنسالو فيه الورت......
هدي من جوان ٢٠١٨ فاش وقعات الواقعة لها الولد المعوق مسكين ..ومازال الجاني حر...وخدام فنفس المركز...ولا جمعية اتباع عقوق الإنسان وحقوق الطفل ناضت......حتى اليوم.....يكون هذا المجرم ا غتصب شحال من طفل آخر ..غير مدواوش.مساكن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.