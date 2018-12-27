24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:56
|08:28
|13:33
|16:07
|18:29
|19:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لن تصدق هذا التصرف من فيل تجاه الراعي الخاص به
- أبوظبي تكشف برنامج الاحتفالات برأس السنة الجديدة
- هل يمكن أن يكون الجُبن هو السر لحياه أطول؟ .. هذا ما توصل إليه الباحثون!
- الشرطة تنقذ امرأة عالقة في السقف .. والسبب زينة "أعياد الميلاد"
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة
"مهاجرون أفارقة" يبيعون أعشابا جنسية قاتلة لعلاج "فحولة معطوبة" (5.00)
- رفض "البيجيدي" اللغاتِ و"تيفيناغ" يُعطل الأمازيغية ومجلس الثقافة - (87)
- مخبزة تقبل بيع "حلويات بوناني" .. ومهنيون يرفضون الإساءة للقطاع - (84)
- تداعيات "جريمة شمهروش" .. كندا تحذّر مواطنيها من زيارة المغرب - (64)
- استفادة 8500 مزارع صغير تتوج مشروع الفلاحة التضامنية والمندمجة - (61)
- الحكومة ترفض توظيف المجندين وتغلق "باب الاختيار" أمام الإناث - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
درك سعادة يحيل تاجر مخدر ماء الحياة على القضاء
أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة، صباح اليوم الأربعاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش صاحب سيارة رباعية الدفع فارهة، تحمل ترقيما خاصا بمدينة الرباط، ضبط متلبسا بحيازة 100 لتر من مخدر ماء الحياة "الماحيا" داخلها.
وجاءت هذه العملية بعدما تمكنت عناصر درك سعادة ضواحي مراكش من إيقاف ثلاثة أشخاص خلال دورية أمنية، وبعد تنقيطها تبين أنها في ملكية وكالة لكراء السيارات بمراكش، فتم إيقاف مالكها".
وكانت العناصر المذكورة توصلت بمعلومة أمنية تفيد باستغلال سيارة فاخرة في تزويد بعض مروجي الممنوعات بمنطقة سعادة بكميات مهمة من مخدر ماء الحياة، وفق مصادر هسبريس، التي أضافت "أن المروجين عمدوا إلى استعمال سيارتين فاخرتين من علامتين مختلفتين للتمويه".
وتابعت المصادر نفسها أن ظهور سيارة فاخرة غير تلك التي كانت تحت الرصد والمراقبة بالمنطقة أثارت ريبة عناصر الدرك، الذين أوقفوا المركبة وأخضعوها للتفتيش؛ وهو ما أسفر عن ضبط الكمية السابق ذكرها.