درك سعادة يحيل تاجر مخدر ماء الحياة على القضاء

إبراهيم مغراوي

أحالت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة، صباح اليوم الأربعاء، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش صاحب سيارة رباعية الدفع فارهة، تحمل ترقيما خاصا بمدينة الرباط، ضبط متلبسا بحيازة 100 لتر من مخدر ماء الحياة "الماحيا" داخلها.

وجاءت هذه العملية بعدما تمكنت عناصر درك سعادة ضواحي مراكش من إيقاف ثلاثة أشخاص خلال دورية أمنية، وبعد تنقيطها تبين أنها في ملكية وكالة لكراء السيارات بمراكش، فتم إيقاف مالكها".

وكانت العناصر المذكورة توصلت بمعلومة أمنية تفيد باستغلال سيارة فاخرة في تزويد بعض مروجي الممنوعات بمنطقة سعادة بكميات مهمة من مخدر ماء الحياة، وفق مصادر هسبريس، التي أضافت "أن المروجين عمدوا إلى استعمال سيارتين فاخرتين من علامتين مختلفتين للتمويه".

وتابعت المصادر نفسها أن ظهور سيارة فاخرة غير تلك التي كانت تحت الرصد والمراقبة بالمنطقة أثارت ريبة عناصر الدرك، الذين أوقفوا المركبة وأخضعوها للتفتيش؛ وهو ما أسفر عن ضبط الكمية السابق ذكرها.