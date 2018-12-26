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الرئيسية | حوادث | حادث مروري ينهي حياة شابّ نواحي إقليم سطات

حادث مروري ينهي حياة شابّ نواحي إقليم سطات

حادث مروري ينهي حياة شابّ نواحي إقليم سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 19:05

لقي شاب ثلاثيني مصرعه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إثر حادثة سير بعد انقلاب سيارة خفيفة كان على متنها، على مستوى الطريق الجهوية رقم 308 بمنطقة أولاد الصغير ناحية كيسر بإقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن "ج،ك"، المزداد سنة 1989 بدوار القدادرة أولاد زقاق جماعة وقيادة كيسر أولاد سيدي بن داود دائرة سطات الجنوبية، كان عاملا أعزب، وتوفي بمكان الحادث بسبب الجروح الخطيرة التي أصيب بها، بعدما كان متّجها في ساعة متأخرة ليلا من مدينة سطات نحو مسقط رأسه.

وانتقلت عناصر من الدرك الملكي بمركز كيسر سرية سطات، وممثل عن السلطة المحلية بأولاد الصغير أولاد سيدي بن داود، إلى مكان الحادث، حيث تمت معاينته قبل أن يتمّ توجيه جثة الهالك، عبر سيارة نقل أموات تابعة لجماعة أولاد الصغير، نحو مستودع الأموات بسطات.

وأمرت النيابة العامّة المختصة اليوم الأربعاء طبيبا مختصا بإجراء معاينة وفحص أو تشريح عند الاقتضاء لجثة الهالك، قصد تحديد السبب الحقيقي للوفاة، لفائدة البحث القضائي المفتوح من قبل درك كيسر لإجلاء ظروف وملابسات الحادث المميت.

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