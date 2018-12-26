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كُتّاب وآراء
سرقات بالعنف توقع شابا في قبضة الأمن ببلفاع
وضعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم، شابا في الثلاثينات من العمر؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتعدّد السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وجرى توقيف المشتبه فيه إثر دورية مشتركة بين عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، على خلفية مجموعة من الشكايات المتعلقة بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال دراجة نارية، في مناطق عديدة من دائرة بلفاع ماسة.
وأسفرت عملية التفتيش التي أُنجزت في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الأشياء المحصلة من السرقات، ومتعلقات شخصية في ملك الغير، بالإضافة إلى دراجة نارية وسلاح أبيض. كما تمكّن أزيد من 6 الضحايا من التعرف على المتهم.
ويُنتظر أن يُحال الموقوف، الذي ينحدر من حي مولاي رشيد بالدار البيضاء، واستقر رفقة والدته حديثا بدوار "آيت علي" في جماعة بلفاع، على أنظار غرفة الجنايات باستئنافية أكادير.