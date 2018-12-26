الأمن يجلي حقيقة "مصنع للأسلحة" نواحي سطات

إبراهيم الحافظون من سطات

استنفرت مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية ببني خلوك، دائرة البروج إقليم سطات، عناصرها بعد توصلها بإخبارية تفيد بوجود مصنع للأسلحة بمركز جماعة بني خلوك، يشرف عليه مواطن منحدر من بني مسكين الغربية إقليم سطات.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر من الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي البروج سرية سطات انتقلت إلى المحل ّموضوع الإخبارية بمركز بني خلوك، وقامت بتفتيشه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، فعثرت على ما يقارب 6 أنابيب حديدية تستعمل في صناعة البنادق، قبل أن تقوم بحجزها.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي اقتادت صاحب المحلّ إلى مركز البروج، واستمعت إلى إفاداته بخصوص النشاط الحرفي الذي يمارسه، فأكد أنّ الأمر يتعلّق بجلب أنابيب حديدية من مدينة الدار البيضاء، قبل بيعها مقابل هامش من الربح لهواة التبوريدة أو محبّي البنادق التقليدية للتزيين والديكور.

وبعد هذه المستجدات أمرت النيابة العامّة المختصة بالدائرة القضائية سطات بإخلاء سبيل المعني بالأمر، مع عرضه عليها في حالة سراح، في وقت لاحق للنظر في حيثيات القضية، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها.

وفي اتصال هاتفي لهسبريس بصاحب المحلّ موضوع عمليتي التفتيش والحجز، أكّد عثمان حسون الواقعة، موضّحا أنه يمتهن حرفة صناعة الأسلحة التقليدية، كما هو متضمّن ببطاقة حرفية تخصه (حصلت هسبريس على نسخة منها)، صادرة عن غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشاوية ورديغة وفق التقسيم الترابي السابق؛ كما شارك بهذه الصفة في معارض عدّة.

وأضاف عثمان أن مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء سبق أن استمعت إليه مرتين في وقت سابق بخصوص النشاط الحرفي نفسه، الذي اعتبره عاديا، مشيرا إلى أنه "يغني تراث التبوريدة ويزوّد محبي مجسمات البنادق قصد التزيين منذ سنوات لا غير، بكل من قلعة السراغنة ومراكش وغيرها من المدن المغربية في إطار موهبته وحبّه لهذا النوع من الصناعات التقليدية أولا، والحصول على هامش الربح ثانيا".