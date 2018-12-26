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كُتّاب وآراء
إرهابيو "جريمة شمهروش" بايعوا الجود أميراً وخططوا لاستهداف أمنيين
ظهرت تفاصيل غير مُتوقعة حول "المتورطين" الأربعة المزعومين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين في جبال الأطلس الكبير بالمغرب بحر الأسبوع الماضي.
وألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص آخرين بتهمة قتل كل من لويزا فيستيرجر جيسبرسن، البالغة 24 عاما، وهي من الدنمارك، ومارين يولاند، 28 عاما، من النرويج، وبذلك يصل مجموع المحتجزين إلى 19 شخصا.
وتمَّ العثور على جيسبرسن وأولاند ميِّتتينِ في وقت مبكر من صبيحة 17 دجنبر على مرمى من قرية إمليل بالقرب من جبل توبقال، أعلى قمة في شمال إفريقيا، والوجهة الشعبية للمشي لمسافات طويلة والرحلات المُنظمة.
وتمَّ طعنُ السائحتين معاً عدة مرات قبل أن يقومَ مقترفو الجرم الإرهابي بقطع رأسِ أحدهما، في جريمة هزت العالم.
وتمَّ تصوير "فيديو" يُظهر مقتل جيسبرسن عن طريقِ أحد المهاجمين، وتم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تم نشره عبر آلاف من الأشخاص شاركوه على "فايسبوك" و"تويتر"، وباقي التطبيقات الذكية.
والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "نيوز" أن أقارب الضحيتين "المدمرين"، بمن فيهم والدة جيسبرسن، تلقوا عبر صفحاتهم على "فايسبوك" صورا مروعة تظهرُ تفاصيل الجريمة.
وقامت السلطات في المغرب والدنمارك في البداية، بعد تصوير الشريط، باستنفارِ وحداتها الأمنية، ليتمَّ اعتقالُ المشتبه فيهم الأربعة الرئيسيين الذين لهم ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية.
لكن الشرطة المغربية تعتقد أن القتلة المزعومين تصرفوا دون اتفاق مسبق مع "داعش" أو أي منظمة إرهابية أجنبية أخرى. كما وصفَ الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن، بوبكر سبيك، المشتبه فيهم بـ"الذئاب المنفردة"، مضيفًا أن "الجريمة لم تكن منسقة مع الدولة الإسلامية".
وتزعم السلطات أن المشتبه فيهم الرئيسيين الأربعة -الذين تم اعتقالهم جميعا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الجريمة – جُندوا بالإضافة إلى 15 آخرين في مجموعة إرهابية تم تشكيلها على عجل.
وكان "أمير الجماعة" عبد الصمد الجود، وهو بائع متجول يبلغ من العمر 25 عاماً ويعيش ضواحي مراكش، وفقاً لرئيس المكتب المركزي للتحقيق القضائي المغربي، عبد الحق الخيام.
وصرح الخيام لوكالة فرانس برس بأنَّ الجود "شكَّل ما يشبهُ خلية ناقش من خلالها كيفية تنفيذ عمل إرهابي داخل المملكة".
ويزعم المحققون أن الجود هو أحد الرجال الأربعة الذين شوهدوا في ولاء لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، بعلم أسود في الخلفية، في شريط رفعته الخلية الموقوفة قبل أسبوع من تاريخ الجريمة.
وقال الخيام في تصريح للوكالة الفرنسية إن المجموعة "اتفقت تحت توجيهات "أميرها" على القيام بعمل إرهابي ...يستهداف الأجهزة الأمنية أو السياح الأجانب"؛ وقبل يومين من عمليات القتل سافروا إلى منطقة إمليل التي "يرتادها الأجانب" من أجلِ "استهدف السائحين في منطقة مهجورة"، على حد قوله.
وقال المتحدث إن "الضحيتين تعرضتا للطعن وتم قطع رقبتيهما ثم قطع رأسيهما". أما الأشخاص الآخرون المشتبه في تورطهم المباشر في عمليات القتل فتم تحديدهم على أنهم عبد الرحيم الخيالي، وهو سباك يبلغ من العمر 33 عامًا، وازيد يونس، نجار يبلغ من العمر 27 عاماً، ورشيد أفاطي، بائع متجول يبلغ من العمر 33 عامًا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
فالإسلام دين الوسطية والاعتدال لا إفراط ولا تفريط
في شمال العراق بعيد بداية الحرب ف 2003
خصوصا عندما ذكرت وساءل اعلامية عالمية دخول الموساد لشمال العراق دون معرفة الاسباب
لان هاد الافعال مخالفة. ومضرة للاسلام والعقل.
مع العلم ان الجهل بالدين خصوصا والفقر والتهميش يسهل كسب ولاءهم بالمكر
والله اعلم.
لم نسمع ان المغرب سجن من تسبب في قتل نساء حفنة الدقيق و مي عايشة ابدا علما ان هناك ضحايا مغربيات بالعشرات اسبوعيا لأنهم فقراء المغرب الغير نافع
موضوع جريمة شمهروش ستبقى حتى عشان المقبل لاخفاء الازمات الداخلية و الوضع الاقتصادي المنهار و لا لهذا الشعب عملية التخدير
فلتنظر الحكومة و البرلمان و المسؤولين لإنقاذ الفقراء من براثن الفقر و الهشاشة و سياسة التسويف
فمن كان من أهل الكفر بينه وبين المسلمين عهد أو أمان أو ذمة فإنه لا يجوز قتله، بل ولا يجوز الاعتداء على ماله ولا على عرضه، ولا فرق في ذلك بين المسيحي واليهودي وغيرهما، جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً. رواه البخاري، وفي النسائي وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.
قال في شرح سنن أبي داود: والمعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انتهى.
وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
عند كل أنتخاب رائس جديد الأمريكاالأمريكا
تضهر منضمة جديد تدعي بمحاربة الأعداء الأسلام
ويدعونا بأنهم مسلمون
وفي هذه الولاية الجديدة الذي يقودها رائس الأمريكي الجديد
نحنا في إنتضار المفاجأة
أو ربما قد أنتهة هذه هي الضاهرة
حيث الترمب منشغل في راسته بلخليج العربي
وقد تكون هذه هي المنطقة هيا المستهدفة
هل زعيم أمريكا يقول :
أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدو ان لا الاه الا الله وان محمد رسول الله....
اخي المواطن الكريم إذا نظرت الى الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة والى ملابسات هذه الجريمة هناك خيط رفيع يربطها.
لا يعقل ان السائحتين يذبحون بهذه الطريقة البشعة من طرف هؤلاء المجرمين بدون أوامر من جهة اخرى !!!!
و بعد التأكد من أن رسالتة وصلت للجميع تبنى تنظيم داعش العملية تاركا علامات أستفهام كثيرة تحوم في سماء وطننا الحبيب .
أسئلة تخص عودة الدواعش من سوريا و العراق و ليبيا الى أرض وطنهم الأم المغرب . أين يختبئ كل الدواعش العائدين و هل ألتحقت بهم جحافل المهمشين من الشباب العاطل و من يدبر عملية إلتحاقهم بأرض الوطن و من يمولهم .
أنا أشتم أن مآمرة كبيرة تدبر في جنح الظلام و بأيادي خفية ضد وطننا الحبيب .
كيف لا لا و قد تزامنت مع برودة العلاقات مع السعودية و الامارات العربية و عودة تهديدات
ثم من هي داعش؟ ومن يُزودها بِكُلّ هذه الأموال والأسلحة والعتاد؟ ولماذا لم تنفذ أي عملية ضد إسرائيل كما تفعل "حماس"؟
ولماذا كلما يقع "گريساج" ضد أجانب، ننسبه لداعش؟
وإذا وقع ضد مواطن مغربي ننسبه لمجهول ؟
il faut trouver un moyen pour éradiquer ce virus
c insupportable , depuis les années 80 on a fermé les yeux sur ce fléau, et ben maintenant on recolte le résultat de notre insouciance et l insouciance de nos oulemas qui n ont rien fait pour ca
et certains ont bien rempli les poches des dollars des korachites .
hante a vous pays de golf on a récolté que de la merde de vous lâche bedouins que v etes
vous avez détruit nos pays nos jeunes vous etes pire que les catastrophes naturelles
vous avez mis le monde islamique et notre b religion en otage avec votre haine ignorance. v payerez tous ca inchalak tkt