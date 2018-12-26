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الرئيسية | حوادث | إرهابيو "جريمة شمهروش" بايعوا الجود أميراً وخططوا لاستهداف أمنيين

إرهابيو "جريمة شمهروش" بايعوا الجود أميراً وخططوا لاستهداف أمنيين

إرهابيو "جريمة شمهروش" بايعوا الجود أميراً وخططوا لاستهداف أمنيين
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 20:45

ظهرت تفاصيل غير مُتوقعة حول "المتورطين" الأربعة المزعومين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين في جبال الأطلس الكبير بالمغرب بحر الأسبوع الماضي.

وألقت الشرطة القبض على خمسة أشخاص آخرين بتهمة قتل كل من لويزا فيستيرجر جيسبرسن، البالغة 24 عاما، وهي من الدنمارك، ومارين يولاند، 28 عاما، من النرويج، وبذلك يصل مجموع المحتجزين إلى 19 شخصا.

وتمَّ العثور على جيسبرسن وأولاند ميِّتتينِ في وقت مبكر من صبيحة 17 دجنبر على مرمى من قرية إمليل بالقرب من جبل توبقال، أعلى قمة في شمال إفريقيا، والوجهة الشعبية للمشي لمسافات طويلة والرحلات المُنظمة.

وتمَّ طعنُ السائحتين معاً عدة مرات قبل أن يقومَ مقترفو الجرم الإرهابي بقطع رأسِ أحدهما، في جريمة هزت العالم.

وتمَّ تصوير "فيديو" يُظهر مقتل جيسبرسن عن طريقِ أحد المهاجمين، وتم تحميله على وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تم نشره عبر آلاف من الأشخاص شاركوه على "فايسبوك" و"تويتر"، وباقي التطبيقات الذكية.

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "نيوز" أن أقارب الضحيتين "المدمرين"، بمن فيهم والدة جيسبرسن، تلقوا عبر صفحاتهم على "فايسبوك" صورا مروعة تظهرُ تفاصيل الجريمة.

وقامت السلطات في المغرب والدنمارك في البداية، بعد تصوير الشريط، باستنفارِ وحداتها الأمنية، ليتمَّ اعتقالُ المشتبه فيهم الأربعة الرئيسيين الذين لهم ارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية.

لكن الشرطة المغربية تعتقد أن القتلة المزعومين تصرفوا دون اتفاق مسبق مع "داعش" أو أي منظمة إرهابية أجنبية أخرى. كما وصفَ الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن، بوبكر سبيك، المشتبه فيهم بـ"الذئاب المنفردة"، مضيفًا أن "الجريمة لم تكن منسقة مع الدولة الإسلامية".

وتزعم السلطات أن المشتبه فيهم الرئيسيين الأربعة -الذين تم اعتقالهم جميعا في غضون ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الجريمة – جُندوا بالإضافة إلى 15 آخرين في مجموعة إرهابية تم تشكيلها على عجل.

وكان "أمير الجماعة" عبد الصمد الجود، وهو بائع متجول يبلغ من العمر 25 عاماً ويعيش ضواحي مراكش، وفقاً لرئيس المكتب المركزي للتحقيق القضائي المغربي، عبد الحق الخيام.

وصرح الخيام لوكالة فرانس برس بأنَّ الجود "شكَّل ما يشبهُ خلية ناقش من خلالها كيفية تنفيذ عمل إرهابي داخل المملكة".

ويزعم المحققون أن الجود هو أحد الرجال الأربعة الذين شوهدوا في ولاء لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، بعلم أسود في الخلفية، في شريط رفعته الخلية الموقوفة قبل أسبوع من تاريخ الجريمة.

وقال الخيام في تصريح للوكالة الفرنسية إن المجموعة "اتفقت تحت توجيهات "أميرها" على القيام بعمل إرهابي ...يستهداف الأجهزة الأمنية أو السياح الأجانب"؛ وقبل يومين من عمليات القتل سافروا إلى منطقة إمليل التي "يرتادها الأجانب" من أجلِ "استهدف السائحين في منطقة مهجورة"، على حد قوله.

وقال المتحدث إن "الضحيتين تعرضتا للطعن وتم قطع رقبتيهما ثم قطع رأسيهما". أما الأشخاص الآخرون المشتبه في تورطهم المباشر في عمليات القتل فتم تحديدهم على أنهم عبد الرحيم الخيالي، وهو سباك يبلغ من العمر 33 عامًا، وازيد يونس، نجار يبلغ من العمر 27 عاماً، ورشيد أفاطي، بائع متجول يبلغ من العمر 33 عامًا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - مغربي قح الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 20:51
من وجهة نظري يجب استكمال التحقيق لمعرفة كل المتورطين واعدامهم مباشرة دون محاكمة مادامت الجريمة ثابتة.اللهم احفظ المملكة المغربية شعبا وملكا من كل اعداء الداخل والخارج .
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179
2 - من هي داعش!!! الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 20:53
داعش صناعة امريكية صهيونية ايرانية بتمويل عربي خليجي٠ واسعة الانتشار وسط الشباب الظائع والحائر ومرضى العقول والساديون فكريا و عقائديا٠ صناعة فاسدة تؤدي الى الموت كالخمر والسجائر والمخدرات٠ محرما شرعا لقوله تعالى ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)مادة تفقد صاحبها الوعي وتجرده من انسانيته٠
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47
3 - امين مغربي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 20:58
يجب على الدولة ان تحارب الفكر السلفي بشتى انواعه لأنه هو السبب في هته الجرائم
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48
4 - فيلفوس الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 20:59
حينما تم اعتقالهم داخل حافلة "اثران" فهمت في الحال أن قصتهم شبيهة بقصة نجوم سيدي مومن بالدار البيضاء ... فهل من إثران أو نجوم أخرين داخل المملكة؟؟
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18
5 - Omar33 الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:00
Ceux sont des monstres enfantés par la société marocaine 2018
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14
6 - Omar waddani الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:03
هذا ما جنته عليكم قناة الجزيرة التي تفننت في التشهير بالعمليات الإرهابية و مناصرتها باستعمال أصوات المذيعين و المذيعات ولغة عربية جميلة كم كنت أستمتع بمتابعتها إلى أن هداني الله و الحمد لله إلى المزبلة
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-54
7 - محمد الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:03
اللهم جنب بلدنا هذا الفتن ماظهر منها وما بطن
فالإسلام دين الوسطية والاعتدال لا إفراط ولا تفريط
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77
8 - ayoub الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:06
نريد اعدام حتى يكونوا عبرة . اللهم احفظ بلدنا
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7
9 - wood الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:06
هذه الجريمة تحوم حولها عدة شبهات ، فالمخزن يحتاج لواقعة كهذه لكي يطلق يده ليبطش بمن يشاء تحت ذريعة محاربة الإرهاب و في نفس تسويق داخاليا و خارجيا أن فئة من المغاربة هم إرهابيون و همج و قتلة لا تنفع معهم إجرائات حقوق الإنسان ،و أيضا إلهاء المغاربة فترة من الزمن . فالمخزن طمس هذه القضية بإعلانه أن الجريمة فردية و ليس وراءها أي جهة ، كما ان إختيار منطقة شمهروش لها أكثر من دلالة لجهات تؤمن بالسحر و الشعودة و بالنسبة لها أسلوب حياة !!!
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-8
10 - marokki الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:08
هاد داعش و اذنابها ظهروا بداية
في شمال العراق بعيد بداية الحرب ف 2003
خصوصا عندما ذكرت وساءل اعلامية عالمية دخول الموساد لشمال العراق دون معرفة الاسباب
لان هاد الافعال مخالفة. ومضرة للاسلام والعقل.
مع العلم ان الجهل بالدين خصوصا والفقر والتهميش يسهل كسب ولاءهم بالمكر
والله اعلم.
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5
11 - متتبع من ميراللفت الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:09
يجب الضغط وتعذيب هوءلاء لفترة طويلة قبل إعدامهم حتى يدلوا بكل الإفادات والمعطيات الممكنة والتي من شأنها الوصول إلى باقي الخلايا النائمة والنشيطة هدا أولا ثانيا المقاربة الأمنية لاتكفي ،يجب توجيه المناهج التعليمية نحو قيم التعايش والتسامح والوسطية والإعتدال كما يجب مراقبة مساجد المداشر وتكوين دورات توعوية وتثقيفية لفائدة أئمة مساجد الدواوير والدي أغلبهم حفظة القران فقط وليس لهم أي إلمام بمبادىء الشريعة الإسلامية السمحاء وأغلبهم يتخدون بعض منشورات السلفيين مرجعا لهم،ثالثا يجب محاربة الفساد بكل أشكاله وتوفير العيش الكريم ومحاربة البطالة وتحقيق المساواة ،حيث إن الإقصاء والتهميش والفقر يغدون التطرف والإرهاب
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4
12 - مصطفى امين الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:10
داعش هي أداة تستعملها دول أجنبية من أجل تدمير الدول العربية الإسلامية قبل تقسيمها.
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-1
13 - Mouatene الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:11
مسطلح الكفار هو المحور الرئيسي يجب سحبه من القاموس اللغوي, اما وجوده في القران يجب تركه للخالق هو الادرى
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14 - Mohamed الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:12
نحن نطالب من القضاء المغربي اصدار حكم الإعدام في حقهم مع التنفيذ الفوري وامام الملاء ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه المس بوطننا المحبوب.
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15 - سكينة من عمان الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:14
اشمن داعيش نتومه غير لي حفتلو يقتل ولا دار شي جريمة تقلو داعيش هدو غير وحد تلاتة معندهوم ميدار قلت شي بحال هدو خصهوم يتنحاو من الكره لارضيه شوف غير كدايرين محال حتا داعش واش تقبل عليهوم هدو خصهوم داعش نيت تصفهاليهوم لاحلا ولاقوه
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16 - سرحان الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:15
السلام عليكم ورحمه الله هؤلاء المجرمين القتلة ادا تأكد انهم قاموا بهدا الفعل الشنيع يستحقون الاعدام بدون محاكمه
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2
17 - said الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:16
كل السلفيين بعضهم لبعض يكرهون الناس ثم يغلو في دينه إلى أن يقتل من يعارضه علينا محاربة هذا الفكر الوهابي
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18 - حسونة الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:17
نجار سباك بائع متجول... اميون يستغلونهم لجهلهم بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف... الاسلام دين سلام وتسامح... سائحتان بريئتان جاءتا للمعرب لاستمتاع لجماله والتعرف على اهله المتسامحون ويتعايش فيه منذ قرون امازيغ عرب زنوج اندلسيون مسلمون يهود مسيجيون
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19 - مريم الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:18
الإسلام السياسي أنتج لنا داعش والقاعدة وبوكوا حرام وشباب المسلمين وجبهة النصرة واللائحة طويلة للجماعات الإرهابية الدموية التي انتجها الإسلام السياسي ويأتي مسلم لا يفقه اي شيء دينه ويقول لك الإسلام هو الحل ولا يرى أن الدول الإسلامية أصبحت كلها خراب بسبب هذا الداء.
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0
20 - امين الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:20
اللقطاء يستقطبون لقطاء امثالهم ليتآمروا على قتل الابرياء ويسمون انفسهم امراء.ياليت حبل المشنقة يعود يوما فاخبره بما فعل الحثالى.
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21 - Ingénieur d'Etat الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:20
Au deuxième commentateur: pourquoi accuser l' Iran et Israël de tous les maux ?? Assez de la théorie des complots. Il s' est avérée que ce sont les USA par leur politique (invasion de l' Iran et démantèlement de l'armée irakienne, du Parti Baath et la marginalisation des sunnites) et l' idéologie wahhabiste comme terreau qui sont derrière cette horrible organisation, dont le noyau dur était constitué de sunnites, ex. membres du Parti Baath du défunt Saddam Hussein.
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22 - عزوز خنيفرة الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:25
لم نسمع قط و ابدا منذ الاستقلال إلى الآن ان المغرب سجن نهبي المال العام و ثروات البلاد التي فاقت 175 مليار دولار خارج البلاد حسب فرنس بريس و مجلة الغارديان اابريطانية

لم نسمع ان المغرب سجن من تسبب في قتل نساء حفنة الدقيق و مي عايشة ابدا علما ان هناك ضحايا مغربيات بالعشرات اسبوعيا لأنهم فقراء المغرب الغير نافع

موضوع جريمة شمهروش ستبقى حتى عشان المقبل لاخفاء الازمات الداخلية و الوضع الاقتصادي المنهار و لا لهذا الشعب عملية التخدير

فلتنظر الحكومة و البرلمان و المسؤولين لإنقاذ الفقراء من براثن الفقر و الهشاشة و سياسة التسويف
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23 - الإسلام بريئ من التطرف الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:29
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان من أهل الكفر بينه وبين المسلمين عهد أو أمان أو ذمة فإنه لا يجوز قتله، بل ولا يجوز الاعتداء على ماله ولا على عرضه، ولا فرق في ذلك بين المسيحي واليهودي وغيرهما، جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً. رواه البخاري، وفي النسائي وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة.

قال في شرح سنن أبي داود: والمعاهد من كان بينك وبينه عهد وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب مدة ما. انتهى.

وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهداً أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة.
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24 - البقالي القاسمي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:33
كل من يتعامل مع داعش الدولة الخرافية يجب محاكمته كمن يتآمر مع دولة أجنبية ويتم اعدامه...بالنسبة لهؤلاء سنخرج في مظاهرات بعد استكمال محاكمتهم للمطالبة باعدامهم أمام أعين الشعب
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25 - مهاجر الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:34
لم تعود هناك منضمة الذي تسماء بأسم داعش او بتنضيم الدولة الأسلامية
عند كل أنتخاب رائس جديد الأمريكاالأمريكا
تضهر منضمة جديد تدعي بمحاربة الأعداء الأسلام
ويدعونا بأنهم مسلمون
وفي هذه الولاية الجديدة الذي يقودها رائس الأمريكي الجديد
نحنا في إنتضار المفاجأة
أو ربما قد أنتهة هذه هي الضاهرة
حيث الترمب منشغل في راسته بلخليج العربي
وقد تكون هذه هي المنطقة هيا المستهدفة
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0
26 - مغربي لاديني الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:35
داعش صناعة اسلامية من مسلمين وجنودها وزعمائها مسلمين والتبرعات والتمويلات من مسلمين ودستورهم إسلامي ولغتهم عربية، فكفو عن قول أن داعش صناعة صهيونية أمريكية
هل زعيم أمريكا يقول :
أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدو ان لا الاه الا الله وان محمد رسول الله....
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27 - نور الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:35
متى تشكلت هذه الفرقة ؟؟؟ ومن وراء ها ؟ ولماذا في هذا الوقت بالضبط ؟؟؟. انا لا اعتقد ان هؤلاء الإرهابيين كانوا يشتغلون لحالهم، هناك اجانب يمكن يكونون موجودين في المغرب يشتغلون لحساب الدولة الأجنبية التي ينتمون اليها،لهم صلات لهذه المجموعة الإرهابية.
اخي المواطن الكريم إذا نظرت الى الأحداث التي وقعت في الفترة الأخيرة والى ملابسات هذه الجريمة هناك خيط رفيع يربطها.
لا يعقل ان السائحتين يذبحون بهذه الطريقة البشعة من طرف هؤلاء المجرمين بدون أوامر من جهة اخرى !!!!
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28 - المحلل الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:38
بعد هذه الجريمة النكراء التي لا يمكن أن تصدر إلا عن مخلوقات شبه آدمية ، وجب على جميع المواطنين أخذ الحيطة و الحذر الشديد ألا يطالهم مسلسل قطع الرؤوس الذي بدأ حلقته الأولى في توقيت و مكان لم يخطر أبدا على بال الأمنيين في وقت كان الجميع يعتقد أن الجهاز الأمني قد قطع دابر هذه الجماعات بضرب خلاياها النائمة الواحدة تلو الأخرى ، لكن هذا التنظيم الإرهابي فاجأ الجميع و نفد ضربته الأولى ضد سائحات أجنبيات موجها رسالة الى العالم أجمع و للرأي العام المغربي على الخصوص بأنه قادر على قلب المعادلة في أي وقت و مكان يشاء .
و بعد التأكد من أن رسالتة وصلت للجميع تبنى تنظيم داعش العملية تاركا علامات أستفهام كثيرة تحوم في سماء وطننا الحبيب .
أسئلة تخص عودة الدواعش من سوريا و العراق و ليبيا الى أرض وطنهم الأم المغرب . أين يختبئ كل الدواعش العائدين و هل ألتحقت بهم جحافل المهمشين من الشباب العاطل و من يدبر عملية إلتحاقهم بأرض الوطن و من يمولهم .
أنا أشتم أن مآمرة كبيرة تدبر في جنح الظلام و بأيادي خفية ضد وطننا الحبيب .
كيف لا لا و قد تزامنت مع برودة العلاقات مع السعودية و الامارات العربية و عودة تهديدات
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29 - toufik الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:39
زرعنا فحصدنا،هناك إرهاب وقطاع طرق.ثم شماكرية المشرملين،يدخلوا ثلاثة أيام ويخرجوا.أودي الله يعز الحسن الثاني والبصري اللي حصلو عندو موس أربعة سنوات،تولي ظهرو رطب من كرشو.إما حقوق الإنسان خاصها تعطا لشعب واعي كيخاف من القانون ماشي من العصاااااااااااا
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30 - مؤمن الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:40
تنظيم داعش الاجرامي يستقطب فقط الاميين من أصحاب الحرف والبيع بالتجوال والمياومين مع احترامي للبسطاء.يستغلون جهلهم وفقرهم وحقدهم على كل شيئ وياسهم كدلك من كل شيئ .ويصوروا لهم الدين بشكل مغلوط ويعدونهم بالجنان .للاخ الدي يقول ان داعش صناعة أمريكية. مللنا من هده الاسطوانة الماسخة .داعش صناعة وهابية سلفية محضة
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31 - البجعدي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:43
اليوم قُتِل شاب في الدار البيضاء هل هو إرهاب ؟ الشاب الدي ذُبِح في سلا هل هو إرهاب؟ المرأة التي قتلت زوجها وطبخته وأكلته هل هي إرهابية ؟ عجز المسؤولين عن أمن البلد يدفعهم لتروِج كذبة الإرهاب ، غوفهم عن المحاسبة
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32 - مصطفى الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:45
السلام عليكم نسأل الله أن ينتقم من هؤلاء الدواعش الخوارج يقتلون المستأمنين بغير حق ما ذنب هؤلاء السائحين اسأل الله أن ينتقم منهم فديننا برئ من هذه الأفعال ونحيي الأجهزة الأمنية على مجهوداتها ونسأل الله ان يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين
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33 - علي الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:47
الحركات الاسلامية والجمعيات السلفية بشتى تلاوينها هي البذرة التي تخرج منها داعش التي تقوم بهذه الأعمال الإرهابية التي تشوه سمعة المغرب والمغاربة في العالم لدا وجب محاصرة هذه الحركات وهذه الجمعيات الظلامية .
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34 - NJ CAN الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:47
What got my attention is that al khayam informed France press of these details. When will people in charge of this country start to speak to the local press? I don’t ever remember the person in charge or people in charge of this country ever showing some respect to local journalists and granting them interviews to answer their questions!
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35 - Karima الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:48
بالأمس ظهرتْ "طالبان" ثم إختفت، فظهرت "القاعدة" ثم إختفت، فظهرت "داعش" وستختفي ليظهر وهْمٌ آخر ... أليس هذا هو الإسْتحْمار بعينه؟
ثم من هي داعش؟ ومن يُزودها بِكُلّ هذه الأموال والأسلحة والعتاد؟ ولماذا لم تنفذ أي عملية ضد إسرائيل كما تفعل "حماس"؟
ولماذا كلما يقع "گريساج" ضد أجانب، ننسبه لداعش؟
وإذا وقع ضد مواطن مغربي ننسبه لمجهول ؟
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36 - hicham الأربعاء 26 دجنبر 2018 - 21:53
tant que cette idéologie wahhabites existe sur terre vous verrez d autres groupes ca ne s arretera jamais
il faut trouver un moyen pour éradiquer ce virus
c insupportable , depuis les années 80 on a fermé les yeux sur ce fléau, et ben maintenant on recolte le résultat de notre insouciance et l insouciance de nos oulemas qui n ont rien fait pour ca
et certains ont bien rempli les poches des dollars des korachites .
hante a vous pays de golf on a récolté que de la merde de vous lâche bedouins que v etes
vous avez détruit nos pays nos jeunes vous etes pire que les catastrophes naturelles
vous avez mis le monde islamique et notre b religion en otage avec votre haine ignorance. v payerez tous ca inchalak tkt
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-2
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