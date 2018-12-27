24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2813:3316:0718:2919:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. نقابة تُسلم مجلس المنافسة مذكرةً لضبط أسعار المحروقات بالمغرب (5.00)

  2. "مهاجرون أفارقة" يبيعون أعشابا جنسية قاتلة لعلاج "فحولة معطوبة" (5.00)

  3. مطالبة بفرض "ضريبة المسجد" على مسلمي ألمانيا (5.00)

  4. "جريمة شمهروش" والتصور المغشوش (5.00)

  5. إقرار مسطرة جديدة للنظر في "تظلمات الأمنيّين" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | انتحال صفة قاضٍ يوقف شخصين في تنغير

انتحال صفة قاضٍ يوقف شخصين في تنغير

انتحال صفة قاضٍ يوقف شخصين في تنغير
هسبرس من تنغير
الخميس 27 دجنبر 2018 - 11:05

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير شخصين يبلغان من العمر 30 و34 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بقضية تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير كان قد فتح بحثا حول ادعاء أحد الموقوفين، الذي يقدم نفسه للمواطنين كوسيط مقرب من قاض بمحكمة ورزازات، أن بمقدوره حل مشاكلهم القضائية، أسفر عن تحديد هوية الشخص الثاني الذي ينتحل صفة القاضي.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الموقوفين المنحدرين من مدينة تنغير تم تقديمهما، أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر وضعهما بالسجن المحلي، ومتابعتهما بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.