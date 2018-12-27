انتحال صفة قاضٍ يوقف شخصين في تنغير

هسبرس من تنغير

أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير شخصين يبلغان من العمر 30 و34 سنة، للاشتباه في ارتباطهما بقضية تهم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير كان قد فتح بحثا حول ادعاء أحد الموقوفين، الذي يقدم نفسه للمواطنين كوسيط مقرب من قاض بمحكمة ورزازات، أن بمقدوره حل مشاكلهم القضائية، أسفر عن تحديد هوية الشخص الثاني الذي ينتحل صفة القاضي.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الموقوفين المنحدرين من مدينة تنغير تم تقديمهما، أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر وضعهما بالسجن المحلي، ومتابعتهما بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.