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كُتّاب وآراء
محكمة السراغنة تؤجل ملف محاكمة ناشط فيسبوكي
أجلت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الأربعاء، ملف ناشط فيسبوكي تتابعه النيابة العامة بتهم "إهانة القضاء والسب والقذف والتشهير في حق محام وإهانة موظف"، إلى جلسة ستعقد بتاريخ 2 يناير المقبل، كما رفضت طلبا تقدم به دفاعه من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت.
وجاء هذا التأجيل بعدما استجابت هيئة الحكم لطلب دفاعي كل من المتهم والمشتكي بتأخير مناقشة الملف قصد الاطلاع عليه، وإعداد الترافع والدفاع.
وكانت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بقلعة السراغنة استمعت إلى هذا الناشط (م. ح) أمس الثلاثاء، بعدما تقدم رئيس بلدية قلعة السراغنة بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها حول مقالات نشرها المتهم قال إنها تتضمن عبارات السب والتشهير.
جدير بالذكر أن رئيس النيابة دعا مؤخرا وكلاء الملك إلى التعامل بالصرامة اللازمة مع الجرائم الرقمية.