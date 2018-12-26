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كُتّاب وآراء
مخدر الشيرا يجرّ ثلاثة أشخاص إلى القضاء بأمزميز
أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأمزميز بإقليم الحوز، اليوم الأربعاء، شابا كان يقود دراجة نارية بسرعة، ما أثار ريبة قائد الدرك ومساعدا له كانا بمركز الجماعة المذكورة، فطلبا منه الوقوف لكنه ترك المركبة وفر هاربا، ليتم اللحاق به ويلقى عليه القبض وهو يحاول ربط اتصال هاتفي بشخص ما.
ولما قام الدركيان بتفتيش الدراجة النارية عثرا على ما يعادل 2.5 كيلوغرام من مخدر الشيرا داخل محفظة، كان الشاب المذكور ينوي نقلها كطلبية لزبون بحي من أحياء جماعة أمزميز.
وقالت مصادر هسبريس إن رجال الدرك فتحوا تحقيقا مع الشاب، فأخبرهم بأنه كلف من طرف تاجر مخدرات من ذوي العديد من السوابق العدلية، موردة أنه دلهم عليه، وتم اعتقاله، وبعدها تم توقيف الشخص الذي كان ينتظر الطلبية هو الآخر.
وقامت عناصر الدرك الملكي بوضع الأشخاص الثلاثة، بأمر من النيابة العامة، رهن الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم، قبل تقديمهم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش.